Profitez de tous vos divertissements audios favoris sans pub avec cette application mobile

Le service de divertissement audio sans publicité SiriusXM débarque sur nos téléphones intelligents, tablettes et ordinateurs grâce à son application. De quoi profiter n’importe où de ses chaines de musiques favorites, des balados et contenus exclusifs ou encore écouter ses matchs de la LNH, NFL et autres ligues sportives!

Le plaisir d’écouter la radio ça ne se démode pas. Que ce soit dans la voiture, au travail ou à la maison, ça reste une source de divertissement qui a toujours lieu d’être.

D’une part pour les animateurs qui mettent de la vie dans nos oreilles, mais aussi pour les enchainements judicieux de chansons qui créent une expérience inégalable. C’est sans compter l’agréable surprise que l’on a quand c’est notre « toune » qui joue!

Ce qui est un peu moins agréable par contre de la radio c’est les publicités… Comme sur n’importe quel média direz-vous.

SiriusXM a depuis longtemps fait sa renommée en offrant un service radiophonique avec un contenu exhaustif et spécialisé, le tout sans publicité! Seulement, jusqu’ici, il était dédié aux voitures munies d’une radio satellite.

À l’air du numérique, voilà que SiriusXM s’invite dans nos téléphones, tablettes et ordinateurs grâce à une application mobile. De quoi en profiter n’importe où!

Les avantages de l’application mobile de SiriusXM

Que l’on soit un téléphone intelligent ou une tablette Android, un iPhone, un iPad ou bien un ordinateur avec Windows 10, on peut télécharger l’application de SiriusXM. Celle-ci comporte plusieurs avantages.

D’abord, je l’ai déjà évoqué précédemment, c’est le fait de pouvoir profiter de nos divertissements sans publicité.

Ensuite, ces divertissements justement, il y en a à la tonne! On retrouve plus de 350 chaînes spécialisées selon tous les genres.

On retrouve des chaines musicales de tous les genres sur l’application mobile de SiriusXM.

Que l’on soit un amateur d’un groupe comme les Beatles, d’un style musical précis, d’une période spécifique ou que l’on souhaite avoir que des succès, il y a une chaine pour ça.

On peut par ailleurs créer nos propres chaînes musicales spécialisées à l’aide de Pandora.

Les amateurs de sports sont également servis, puisqu’on peut écouter les matchs des grandes ligues sportives. On peut notamment écouter des chaines sportives et les matchs de la LNH, NFL, MLB, NBA, NCAA, ou même les courses de la NASCAR.

Suivez les matchs de votre équipe favorite et écoutez du contenu sportif exclusif sur SiriusXM.

Enfin, on retrouve plusieurs contenus originaux. On a notamment de balados de célébrités, des chaines humoristiques ou encore deux chaines du grand animateur Howard Stern.

C’est sans compter que SiriusXM offre également du contenu vidéo tel que des émissions, entrevues et des performances d’artistes populaires.

SiriusXM offre des balados, du contenu vidéo et des animateurs exclusif sur son application.

Tout ce contenu est accessible sur notre téléphone, tablette et ordinateur, mais on peut également le diffuser sur notre assistant vocal ou notre téléviseur et haut-parleur intelligent.

Bref, on peut vraiment en profiter n’importe où et surtout n’importe quand puisque c’est 7 jours sur 7, 24h sur 24.

Qu’en est-il du prix? SiriusXM propose une multitude de forfaits à différents prix, tout dépendamment si on souhaite juste utiliser l’Appli SXM ou également l’avoir dans la voiture.

Avis aux intéressés, SiriusXM propose une offre spéciale, soit les 12 premiers mois au prix fort intéressant de 65$ ce qui revient grosso modo à 5,50$ par mois avec les taxes. Par la suite, ça passe à 12$ par mois.

On peut aussi choisir de faire un essai gratuit complet de 3 mois sans obligation, et sans avoir à donner notre numéro de carte de crédit. Par contre, si ça nous plait, les mensualités suivantes seront à plein prix, soit 12$ par mois.

Ce sont toutes des offres intéressantes, surtout compte tenu de la panoplie de contenu qui nous est offert, le tout, sans aucune publicité!

Profiter de l’offre sur les 12 premiers mois à SiriusXM

En savoir plus sur SiriusXM