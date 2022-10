Diffusez et enregistrez gratuitement vos émissions de télévision avec cet enregistreur

Découvrez les enregistreurs vidéo numériques de marque Tablo, des appareils destinés à ceux qui ont accès à leurs postes de télévision depuis une antenne physique plutôt qu’au câble. Ceux-ci permettent de diffuser et enregistrer toutes vos émissions préférées gratuitement, sans avoir à souscrire un quelconque abonnement.

Plus les prix demandés par les câblodistributeurs augmentent, et plus les gens prennent la décision de couper le câble à la maison.

Si certains en profitent pour écouter leurs émissions favorites en ligne via diverses applications, d’autres préfèrent s’en tenir à la bonne vieille antenne numérique HD d’intérieur et d’extérieur pour capter gratuitement les chaînes généralistes.

Pratiques et peu dispendieuses, elles ont quand même leurs désavantages: le contenu qu’elles débloquent ne peut ni être diffusé sur plusieurs télévisions ou appareils ni être enregistré.

La solution? Se doter d’une boîte Tablo, qui, en plus de faire office d’enregistreur vidéo numérique, permet aussi de retransmettre nos émissions sur un dispositif de diffusion en continu.

Profiter de la télé en direct de n’importe où à la maison

Contrairement à d’autres enregistreurs vidéo numériques qui ne se branchent qu’à une seule télévision, ceux de la marque Tablo se connectent à notre routeur ou à notre réseau Wi-Fi.

En gros, ça nous permet de regarder la télévision en direct ou une émission enregistrée sur n’importe quel appareil à la maison qui est compatible avec l’application Tablo.

En gros, ça nous permet de regarder la télévision en direct sur deux, trois ou quatre appareils (télévisions intelligentes, téléphone, tablette, ordinateur, etc.) plutôt que sur une seule.

Pour s’y faire, on doit brancher notre antenne numérique au gadget, le relier à notre réseau, y ajouter un disque dur USB et le connecter à un appareil de diffusion.

La plupart des grandes marques sont compatibles, que ce soit Roku, Amazon, Chromecast avec Google TV, AppleTV, Nvidia, Windows 10, Safari, etc.

Imaginez, plus de chicane avec chéri pour qui va pouvoir écouter son émission en direct: un va dans le salon, l’autre va dans la chambre, et le tour est joué!

Avec l’enregistreur Tablo, plus besoin de s’obstiner pour savoir qui va écouter son émission en direct!

Un gadget descendant directement du VHS

Si vous avez connu l’époque des VHS, vous comprendrez sans doute le fonctionnement de l’enregistreur vidéo numérique Tablo sans problème.

En gros, comme on pouvait le faire avant avec une cassette vidéo, le Tablo permet d’enregistrer le flux vidéo de deux à quatre postes de télévision accessible avec une antenne physique.

C’est même plus facile à utiliser et à configurer alors que tout se fait à partir de l’application compatible qu’on a sur notre télévision intelligente, notre appareil de diffusion, notre téléphone, tablette ou notre ordinateur.

La plupart des grandes marques sont compatibles, que ce soit Roku, Amazon, Chromecast avec Google TV, AppleTV, Nvidia, Windows 10, Safari, etc.

Ça signifie qu’on peut non seulement profiter de la télévision en direct depuis l’application n’importe où on a une connexion web, mais aussi écouter nos émissions enregistrées en rattrapage de la même manière.

À noter que puisque les appareils Tablo n’ont pas de mémoire interne, il faut préalablement y avoir branché une clé USB ou un disque dur externe pour pouvoir les utiliser.

Encore là, c’est le même principe que quand on utilisait des VHS: plus la cassette avait une grande capacité d’enregistrement, et plus on pouvait enregistrer de nos émissions.

Bref, évidemment, on aura plus de capacité de stockage sur un disque sur externe d’un téraoctet que sur une clé USB de 32 Go.

On peut se procurer deux sortes d’enregistreurs vidéo numériques Tablo en ligne: un à 180$ qui nous permet de diffuser ou d’enregistrer deux émissions à la fois seulement, et un à 385$ qui nous laisse le faire jusqu’à quatre chaînes à la fois.

Puis, les enregistreurs Tablo viennent avec un essai gratuit de 30 jours de leur abonnement appelé TV Guide qui inclut entre autres un accès à Tablo Connect, une fonction qui nous donne un accès à notre télé même quand on n’est pas à la maison.

Bien que ça ne soit pas nécessaire de payer mensuellement pour utiliser Tablo, ça demeure un petit plus intéressant pour ceux qui sont souvent à l’extérieur, au chalet par exemple, et qui peuvent se le permettre.

On parle d’un paiement de 60$ pour l’année ou de 6$ par mois pour avoir les fonctionnalités du TV Guide.

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.