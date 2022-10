Ce moniteur de jeu 4K de LG est idéal pour les PS5, Xbox Series S, Series X et PC

LG propose un moniteur de jeu 4K de 32 po qui saura ravir les »gamers » autant sur PC que sur consoles nouvelles générations telles que la PlayStation 5, Xbox Series S ou Serie X. L’écran du 32GQ950 UltraGear de LG offre un taux de rafraîchissement jusqu’à 160Hz, la compatibilité Nvidia G-SYNC et AMD FreeSync, puis un temps de réponse de 1ms.

Le monde des jeux vidéo est définitivement en train d’effectuer la migration vers les nouvelles technologies d’affichages. Que ce soit notamment la résolution 4K, mais aussi le haut taux de rafraîchissement de l’image.

Les consoles de nouvelles générations, soit les PlayStation 5, Xbox Series S et Series X ont notamment été développées dans cette optique en offrant notamment un taux de rafraîchissement l’image à 120Hz.

Ceci apporte beaucoup plus de fluidité à l’image lors de nos diverses actions dans nos jeux et offre beaucoup plus de rapidité d’exécution.

De leur côté, les joueurs PC connaissent déjà, depuis plusieurs années, les bénéfices d’avoir un haut taux de rafraîchissement de l’image. Seulement, le 4K commence à s’immiscer dans les ordinateurs à mesure que les cartes graphiques s’améliorent.

Dans les deux cas, pour profiter pleinement de ces avancées technologiques, il nous faut un moniteur adapté en conséquence! LG propose ainsi le moniteur 32GQ950 UltraGear dont nous avons pu faire l’essai.

Un moniteur de jeu 4K super fluide

D’ambler, le moniteur 32GQ950 UltraGear est imposant alors qu’il s’agit d’un écran de 32po. En l’utilisant comme moniteur d’ordinateur, dites-vous que vous ne manquerez aucun détail dans l’action de vos jeux!

Il offre une superbe résolution UHD 4K (3840 x 2160) avec un ratio 16:9 via son panneau Nano IPS. Les couleurs sont vives et bien qu’il ait la certification HDR 10, force est d’admettre que les contrastes ne sont pas sa force alors que les noirs notamment ont plus tendance à porter sur le gris.

Mais bon, là on est dans les détails des détails… L’image demeure vraiment nette et ‘’sharp’’ en bon français. Si on passe d’un moniteur 1080p ou même 1440p, on voit instantanément la différence.

Le LG 32GQ950 UltraGear demeure un imposant écran 4K de 32po vraiment génial pour les joueurs PC.

Mais là où réside la principale force de ce moniteur 32GQ950 UltraGear de LG c’est sa fluidité et son temps de réponse.

Ce dernier offre un taux de rafraîchissement maximal de 160Hz (via Overclock) ou de 144Hz sans Overclok.

Ceci s’avère donc parfait pour les consoles de jeux vidéo de nouvelles générations qui peuvent donc afficher leurs 120fps sans soucis.

Pour les joueurs PC, notez que vous devrez avoir une très bonne carte graphique pour rouler du 4K à 144Hz. Lors de nos tests, notre Nvidia RTX 3070 (sorti en 2021) pouvait avoir du mal avec certains jeux lourds en détail visuels tel que Far Cry 6.

Toujours est-il que si on est adéquatement équipé, le temps de réponse à 1ms est vraiment génial avec ce moniteur. Les technologies G-SYNC de Nvidia et FreeSync d’AMD aident également grandement à cette fluidité.

Tout est tellement rapide et précis, c’est une vraie joie lorsqu’on joue notamment à des FPS.

Le moniteur de jeu LG 32GQ950 UltraGEar offre beaucoup de précision et ne lag pas grâce à son temps de réponse de 1ms.

Un moniteur pour les gamers sérieux

À même l’écran, on peut d’ailleurs paramétrer certains éléments du moniteur de jeu LG 32GQ950 UltraGear . On retrouve notamment des configurations préétablies pour les jeux de tir FPS ou les jeux de stratégies RTS.

Il est également possible d’ajuster les couleurs des lumières RGB à l’arrière de l’écran afin de les agencer avec les couleurs de nos autres périphériques de jeux.

Niveau connectivité, le moniteur de jeu LG 32GQ950 est muni des ports suivants:

2 ports HDMI 2.1

1 DisplayPort

2 ports USB 3.0 Downstream

1 port USB 3.0 Upstream

1 port audio 3.5mm

La hauteurs et l’angle du moniteur de jeux LG 32GQ950 UltraGear peuvent facilement être ajuster grâce au support robuste fourni avec celui-ci.

Ce dernier s’assemble en quelques minutes à peine et peu par ailleurs être pivoté à la verticale. On ne comprend juste pas nécessairement dans quel contexte de jeu on voudrait le tourner ainsi, à moins de vouloir »caster » un jeu mobile…

Forcément, tout ceci a un prix qui est, on l’admet, assez élevé alors que LG en demande un peu plus de 1700$. C’est beaucoup de bidous…

Ça demeure malgré tout un super moniteur de jeu, mais qui va s’adresser aux personnes ayant les moyens financiers, une carte graphique haut de gamme (sur PC) ou une console nouvelle génération et qui veulent pleinement en tirer profit.

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.