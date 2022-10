Cette liseuse portative vous permet de lire, mais aussi de prendre des notes et d’écrire

Lisez et écrivez aussi naturellement que sur du vrai papier sur un écran antireflet, c’est la promesse de la Kindle Scribe d’Amazon. Ni un iPad ni une tablette Android, c’est plutôt une liseuse et un carnet de notes numérique pratique et offert à prix abordable.

Si Amazon offrait jusqu’aujourd’hui une panoplie de diverses liseuses, on ne pouvait cependant pas y prendre de notes comme chez certains de ses compétiteurs.

Ça, c’est sans compter la montée en popularité des carnets de notes électroniques qui font en sorte que de plus en plus de gens de laisser tomber leur cahier papier pour se diriger vers des tablettes.

Connaissant le géant du web, ce n’était qu’une question de temps avant qu’Amazon ne lance sa propre version. Appelée Kindle Scribe, elle marie liseuse et carnet de notes et bénéficie de leur technologie d’écran Paperwhite antireflet.

Une liseuse pratique autant pour lire que pour écrire

Pour plusieurs amoureux de lecture et d’écriture, une liseuse sur laquelle on peut prendre des notes, c’est un indispensable.

Justement, la Kindle Scribe est une liseuse qui permet à la fois de lire et d’écrire directement sur l’écran.

Celui-ci est assez grand pour que l’on puisse y prendre des notes sans difficulté. On peut notamment ajuster la taille de la police, la largeur de la marge, etc., pour plus de personnalisation.

Un aperçu de la liseuse Kindle Scribe d’Amazon, qui permet à la fois de lire et de prendre des notes.

La Kindle Scribe est dotée d’un écran Paperwhite antireflet qui nous permet de lire et d’écrire même lorsqu’on est dehors et que le soleil plombe, à la plage, sur une terrasse ou dans un parc, par exemple.

D’ailleurs, son format compact permet d’être transporté facilement, autant dans un sac à main, qu’un sac à dos ou de travail, voire un bagage à main pour l’avion.

Si on peut s’en servir pour prendre des notes de lecture, on peut aussi très bien l’utiliser carrément comme un carnet de notes ou comme un journal.

D’ailleurs, au moment d’écrire, plusieurs modèles de page nous sont proposés, tels que des feuilles avec des lignes, des pages vierges, des listes de tâches et plus encore.

Niveau lecture, c’est une liseuse qui, fidèle aux autres Kindle d’Amazon, est pratique dans plusieurs situations et pour différents besoins. On peut même y télécharger des fichiers PDF, Word ou d’autres formats sur la liseuse.

On peut utiliser la liseuse Kindle Scribe pour lire, écrire, prendre des notes, tenir un journal, etc.

Le crayon vient avec la Kindle Scribe, mais au moment de l’achat, on doit choisir entre le Basic ou le Premium.

Celui-ci est doté d’une efface et d’un bouton de raccourci pour passer facilement de la fonction stylo à la fonction surligneur ou une autre.

Le crayon vient avec la liseuse Kindle Scribe pour écrire et prendre des notes directement dessus.

Au niveau du prix, c’est nécessairement plus dispendieux qu’une liseuse classique. On parle d’un prix qui commence à partir de 430$ pour le stockage et le crayon de base.

C’est qu’on a la possibilité de choisir entre un stockage entre 16, 32 ou 64 Go selon nos besoins donc forcément le prix va varier selon ce qu’on choisit.

Quand on achète une Kindle neuve, on profite de Kindle illimité gratuitement pendant 3 mois, ce qui inclut un accès à des tonnes de bandes dessinées, de livres, de documentaires et plus encore.

À noter que la Kindle Scribe sera officiellement lancée le 30 novembre 2022. D’ici là, on peut toujours la précommander en passant par le site web d’Amazon.

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.