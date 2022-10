Devenez client mystère et faites vous payer pour analyser la qualité du service

Si vous aimez magasiner et aimeriez économiser en le faisant, se tourner vers le marché des clients mystère pourrait vous faire économiser ou gagner de l’argent, juste en échange de vos opinions. Pour le devenir en toute sécurité, on se tourne vers lanla, chef de file au Canada, qui compte plus de 20 ans d’expérience et 200 000 membres au pays.

On connait tous un monsieur/madame service à la clientèle qui considère que pour qu’une expérience magasinage soit bonne, l’expérience client doit aussi être impeccable.

En tout cas, personnellement, c’est 100% mon cas, et je m’assume pleinement.

Si c’est aussi le vôtre et que vous n’êtes toujours pas inscrit comme client mystère chez lanla, n’attendez plus!

C’est presque trop beau pour être vrai: en plus d’être éligible à des tirages ou de se faire rémunérer les opinions des clients mystère aident les entreprises d’ici à améliorer leur expérience client.

Comment devenir client mystère

D’abord, sans surprise, dès qu’on parle d’argent « facile » sur le web, on doit se méfier des offres qu’on aperçoit.

Il y a beaucoup de gens malhonnêtes qui ne rémunèrent pas réellement, et c’est la raison pour laquelle je vous suggère de vous joindre à lanla plutôt qu’à une autre entreprise dont on ne peut pas vérifier l’honnêteté.

Non seulement ça fait 20 ans qu’ils sont dans le domaine, mais je peux aussi vous assurer qu’il ne s’agit pas d’une arnaque quelconque puisque je connais personnellement le fondateur original.

Maintenant, pour s’inscrire à lanla, c’est vraiment simple. On n’a qu’à se rendre sur leur site web et cliquer sur « devenir client mystère » pour remplir un formulaire.

C’est celui-ci qui va servir à déterminer notre profil sociodémographique, et c’est grâce à celui-ci que des missions nous seront attribuées.

Quand c’est fait, on peut consulter toutes les missions disponibles depuis une section de notre tableau de bord.

Avant d’en choisir une officiellement une, lanla nous suggère de bien lire les consignes générales à suivre, parce que si on ne respecte pas les paramètres requis, la mission est non seulement annulée, mais aucune rémunération n’est possible non plus.

Un exemple de mission et de sa rémunération aperçue sur lanla.

Les avantages à devenir un client mystère

Comme je le mentionnais plus tôt, comme moi, certaines personnes sont déjà naturellement très attentives au service et à l’expérience client.

En devenant un client mystère, on magasine et on mange là où on le fait habituellement, mais on obtient de l’argent ou des rabais en échange de notre opinion.

Par exemple, dans certains cas, en échange de l’évaluation de la qualité du service à la clientèle offert par les employés d’un restaurant x, on peut se faire offrir une compensation en argent pour couvrir les dépenses du repas.

Évidemment, ça change en fonction de la mission et du client qui la demande. En gros, le salaire peut varier entre 10$ et 40$, sans compter certaines exceptions plus rémunérées.

Le montant dû à nous être payé apparait aussi dans notre tableau de bord, et il nous est versé par dépôt direct à la prochaine période de paie, si on est inscrit au dépôt direct.

C’est certain que ce n’est pas l’équivalent d’un travail à temps plein puisqu’il s’agit de petits mandats ici et là qui amusent, mais ça peut certainement aider à arrondir ses fins de mois ou à se permettent de petites gâteries!