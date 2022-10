Les meilleurs antivirus sur ordinateur selon les rigoureux tests d’AV-Comparatives

L’organisation indépendante AV-Comparatives a fait sa renommée en effectuant des tests impartiaux sur les différents antivirus et solution de protections pour ordinateur PC et Mac. Ces derniers viennent de publier leur rapport pour septembre 2022.

Depuis 1999, AV-Comparatives est devenu l’une des meilleures références pour dresser des tests indépendants et impartiaux des différentes solutions de protection et d’antivirus.

Ces derniers bombardent les différents antivirus sur le marché pour connaître leur taux de détection et de protection.

C’est avec leurs études et celles d’AV-Test que nous dressons notre propre liste des meilleurs antivirus tout en y ajoutant notre propre appréciation des différentes solutions.

Toujours est-il, qu’AV-Comparatives a publié son rapport pour les solutions de protection et d’antivirus sur ordinateur pour le mois de septembre 2022.

Les résultats des tests pour antivirus sur ordinateur

Dans leurs tests, AV-Comparatives a bombardé les antivirus et solutions de protection avec un peu plus de 10 000 logiciels malveillants et virus de toutes formes.

Ces derniers ont voulu voir les taux de détections lorsque les antivirus sont connectés à internet, puis lorsqu’ils sont déconnectés d’internet. Ils ont également cherché à connaître leur taux de protection ainsi que le nombre de fausses détections.

Voici donc les résultats du classement des 10 meilleurs antivirus selon leur taux de protection :

Étant donné que beaucoup de gens font confiance à Microsoft Defender, il y a cependant un aspect important à noter à son endroit avec les tests du mois de septembre 2022.

Bien que son taux de protection soit excellent à 99,99%, encore faut-il que notre ordinateur soit constamment connecté à internet.

En effet, Microsoft Defender obtient un des pires scores de détection, lorsque déconnectés d’internet avec un taux de détection à 69,8%.

Il se classe également au 3e rang des fausses alertes avec 19 fausses détections.

Consulter le rapport d’AV-Comparatives

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.