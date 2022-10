Fermer ses applications pour prolonger sa batterie: mythe ou réalité?

Sur un téléphone intelligent Android ou sur iPhone, plusieurs se demandent si fermer ses applications est bon pour préserver la batterie de leur appareil. En fait il est préférable de les laisser ouvertes et voici pourquoi.

L’autonomie de la batterie d’un téléphone intelligent est un sujet brûlant, alors qu’on cherche tous des moyens de faire en sorte que notre appareil nous dure le plus longtemps possible avant de le recharger.

L’une des croyances populaires est celle que l’on devrait fermer ses applications après leur utilisation.

On a fini d’utiliser Facebook? Hop, on glisse l’application vers le haut pour la fermer.

En réalité, ceci va avoir l’effet inverse sur la batterie!

Fermer ses applications gruge plus de batterie

Que l’on ait un iPhone ou un téléphone Android il est préférable de laisser ouvertes nos applications et de les laisser rouler en arrière-plan plutôt que de les fermer.

Bien que ceci peut sembler contradictoire, le fait de les fermer pour ensuite les rouvrir plus tard dans la journée va en fait gruger encore plus la batterie de notre appareil.

C’est parce qu’ouvrir une application demande plus de puissance au niveau du processeur et de la mémoire vive de l’appareil que de la laisser rouler en arrière-plan.

Lorsqu’on ouvre une application qui était fermée, notre téléphone doit exécuter tout le code de l’application ainsi qu’aller chercher les informations liées à notre compte sur celle-ci.

Bref, ceci demande encore une fois beaucoup plus de batteries si on a l’intention de la réutiliser plus tard plutôt que de laisser l’application ouverte.

C’est d’autant plus vrai pour des appareils moins puissants qui vont gruger encore plus d’énergie pour les rouvrir.

Il vaut donc mieux de laisser les applications ouvertes, alors qu’elles vont tomber dans un effet, disons de « dormance ».

Évidemment, si on sait très bien qu’on ne réutilisera pas unetelle application de sitôt, c’est plus rentable de la fermer, mais en règle générale, on préconise plutôt l’inverse.

La batterie de votre téléphone vous remerciera!