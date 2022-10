Comment se créer un compte Netflix à part entière grâce à l’outil de transfert interne

Avis à ceux qui sont tannés d’accaparer le compte Netflix d’un ancien amoureux ou d’un ex-colocataire: c’est possible de se créer un compte Netflix à part entière à partir d’un profil sans perdre nos paramètres personnalisés incluant nos recommandations, notre historique, nos listes, et autres.

Netflix ne s’est jamais caché détester que ses utilisateurs partagent leur accès au contenu à des gens qui n’habitent pas sous le même toit.

Théoriquement, c’est écrit dans les conditions d’utilisation de la plateforme que les différents profils sont supposés être réservés à des usagers qui habitent tous au même endroit.

En pratique, on s’entend que bien peu de gens ne respectent cette règle.

Histoire d’encourager ces « squatteurs » à se doter de leur propre compte payant, Netflix ajoute une fonction qui ne permet de ne perdre absolument aucune donnée.

Conserver ses préférences Netflix grâce au transfert de profil

Vous vous séparez? Vous déménagez et changez de colocataires? Au contraire, vous emménagez chez votre nouvelle flamme et ne voulez pas payer votre abonnement Netflix en double?

Peu importe la cause, ce n’est certainement pas une raison pour perdre toute la personnalisation et l’unicité de votre profil Netflix a accumulé après toute ces années.

C’est fou, avec le temps, on a vraiment l’impression que les algorithmes de nos plateformes préférés nous connaissent réellement.

On n’a qu’à sélectionner l’option « Transférer un profil », suivre les indications et le tour est joué.

Bref, rien de plus simple: à l’ordinateur ou dans un navigateur web, on sélectionne l’option « Transférer un profil » dans le menu déroulant qui apparaît quand on place notre souris vis-à-vis l’icône de notre profil, puis on suit les instructions.

Une copie de sauvegarde du profil sera conservée sur le compte d’origine, donc ça sera au propriétaire du compte de l’effacé une fois le transfert terminé.

À noter que si ce n’est pas quelque chose qui vous intéresse, c’est possible de désactiver le transfert de profil à tout moment dans vos paramètres de compte.