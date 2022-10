Comment dépoussiérer et nettoyer vos ordinateurs portables et de bureau

Notre ordinateur, qu’il soit portable ou de bureau, c’est comme n’importe quelle autre machine et ça demande de l’entretien. Cependant, puisqu’il s’agit d’objets fragiles, c’est important de ne pas utiliser n’importe quelle technique pour les nettoyer. Je vous donne donc mes trucs et conseils pour faire le ménage de vos ordis, mais aussi de leurs écrans et accessoires, notamment en les désinfectant et les dépoussiérant.

Avis aux fumeurs, aux propriétaires de chats ou de chiens, à tous ceux dont l’ordi est situé près d’une fenêtre souvent ouverte et à tous les autres qui nettoient votre machine une seule fois aux deux ans: ce n’est pas suffisant!

Oui, il faut dépoussiérer le clavier et passer un coup de chiffon sur l’écran, mais on devrait faire un nettoyage plus en profondeur deux fois par année.

Le « hic », c’est que ce sont des machines fragiles, et à la quantité de données importantes qu’elles contiennent et au prix qu’on les paie, dont se doit de faire attention pour ne pas les briser.

Je vous donne tous mes trucs et astuces.

Comment nettoyer l’intérieur de ses ordinateurs sans les abimer

D’abord, c’est bien important de faire la différence entre un ordinateur de bureau, qu’on appelle « une tour », et un ordinateur portable.

Puisqu’on ne peut pas ouvrir les deux machines de la même manière, c’est important d’utiliser la tactique de nettoyage propre à chacun des ordinateurs pour éviter de l’endommager.

Pour l’ordinateur de bureau, on opte pour une bombonne d’air comprimé que l’on garde le plus possible à la verticale pour éviter qu’un liquide en sorte.

La pression est plus forte que celle d’un séchoir ou d’un aspirateur et est assez forte pour bien nettoyer l’intérieur de notre ordi.

C’est également possible de se servir d’un appareil spécialement conçu à cet effet, comme le DataVac Electric Duster par exemple.

Il fournit un débit d’air supérieur à ce que l’on retrouve dans les canettes d’air comprimé et est bien meilleur pour l’environnement que celles-ci.

Par contre, ça demande de débourser plus de sous, soit environ 150$ en ligne.

À l’inverse, pour l’ordinateur portable, on n’utilise aucun outil qui propulse de l’air, puisque la saleté risque de s’incruster plus profondément à l’intérieur de notre machine plutôt que d’être retirée.

Mon secret est bien simple: utiliser notre bon vieil aspirateur. Attention, il faut se montrer prudent, alors que le gros bec risque d’être trop puissant. C’est mieux d’employer un des plus petits embouts.

Ce n’est pas nécessaire de s’acharner trop longtemps, on n’a simplement qu’à s’assurer d’avoir couvert toutes les ouvertes et fentes présentes sur la machine.

Évidemment, dans les deux cas, notre ordi sonne comme une balayeuse quand il est en marche, c’est qu’il surchauffe. Les chances qu’il soit simplement sale à l’intérieur sont bonnes et idéalement, on fait appel à un technicien pour le nettoyer plus en profondeur.

Acheter une bombonne d’air Acheter le DataVac Electric Duster

Comment bien nettoyer les écrans d’ordinateur et de moniteur

Avis aux utilisateurs abusifs du Windex: ce genre de produit contient beaucoup d’ammoniac et d’alcool, ce qui peut causer des dommages importants au revêtement protecteur d’un écran.

Attention, le vinaigre, ce n’est pas mieux! Ça possède un taux d’acidité trop élevé, chose qui risque autant d’abimer le revêtement antireflet de l’écran.

Dans ce cas, comment faire? Pour une mince couche de poussière, on utilise un linge en microfibre.

Pour de la saleté plus tenace, on l’accompagne d’un produit sans ammoniac ni alcool comme le nettoyant Whoosh!, qui est en plus sans danger pour l’environnement.

Si on est souvent en déplacement et qu’on veut nettoyer l’écran de notre ordinateur portable sur le pouce, on peut aussi trainer les lingettes individuelles iCloth avec nous.

Elles possèdent un taux de 70% d’alcool isopropylique et 30% d’eau purifiée, mais aucun alcool éthylique ou ammoniac qui pourraient endommager nos choses, et le tissu est spécialement conçu pour ne pas grafigner les écrans.

Acheter des produits Woosh! Acheter des lingettes iCloth

Comment nettoyer les endroits difficiles d’accès des claviers et autres

Nos claviers d’ordinateur sont souvent négligés quand vient le temps de nettoyer les petits endroits difficiles d’accès, mais on va se le dire, plus le temps passe et plus ça se salit.

Pour un nettoyage efficace, on utilise un gel, mais pas n’importe lequel, parce qu’on ne voudrait pas qu’il se découpe en morceau et obstrue nos touches au lieu de les décrasser.

Personnellement, je recommande le gel ASFSKY, parce que bien qu’il soit biodégradable, il ne s’effrite pas, et ne laisse aucun résidu ni excédent graisseux.

On n’a qu’à l’appliquer où c’est sale et à appuyer avec de petits mouvements circulaires pour emprisonner les saletés dans le gel, le retirer, et le placer à nouveau sur un autre endroit et continuer de nettoyer.

Pour une quinzaine de dollars en ligne, on reçoit un peu plus qu’une demi-tasse que l’on peut utiliser entre 50 et 75 fois.

Acheter le gel ASFSKY Ma chronique sur le gel ASFSKY

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.