Comment archiver et retrouver ses conversations archivées sur Messenger

Plutôt que de supprimer les conversations Facebook Messenger dont vous ne pensez plus avoir besoin, on vous montre les étapes pour les archiver. Ainsi, elles seront facilement récupérables dans l’éventualité où vous voudriez les consulter plus tard au besoin sur un ordinateur ou un appareil mobile Android ou iOS.

Pour plusieurs, l’application de messageries Messenger de Facebook fait carrément office d’application de messagerie par défaut. On n’envoie plus de textos, mais bien des messages Messenger.

Sauf qu’à la longue, des conversations, on peut en avoir beaucoup. C’est possible de les supprimer, mais ça implique qu’on n’y aura plus accès contrairement à si on ne fait que l’archiver.

Faut-il cependant savoir comment les retrouver! Je vous explique donc comment archiver vos conversations Messenger sur ordinateur ou mobile, mais aussi comment les retrouver.

Comment archiver une conversation Messenger sur un ordinateur

Pour archiver des conversations Messenger sur son ordinateur, ce n’est pas bien compliqué.

Ainsi pour les archiver il faut:

Se connecter à son compte Facebook Cliquer sur l’onglet de Messenger Sélectionner Tout voir dans Messenger Placer son curseur sur la conversation que l’on veut archiver Cliquer sur les trois petits points Sélectionner l’option Discussion archivée

Voici comment archiver une conversation Messenger sur un ordinateur.

Comment archiver une conversation Messenger sur Android et iOS

Pour archiver une conversation Messenger sur un téléphone et une tablette Android ou iOS d’Apple, la procédure n’est pas plus compliquée que sur un ordinateur.

Pour archiver une conversation Messenger sur Android, iPhone ou iPad, il faut:

Ouvrir l’application Messenger et se connecter à son compte Appuyer longuement sur la conversation que vous souhaitez archiver Choisir l’option: Archiver

Voici comment archiver une conversation Messenger sur un appareil Android ou iOS.

Comment retrouver une conversation Messenger archivée sur un ordinateur

Les conversations que l’on archive sur Messenger sont automatiquement sauvegardées sur la plateforme de messagerie.

Ainsi pour consulter nos conversations archivées sur un ordinateur, il faut:

Se connecter à son compte Facebook Cliquer sur l’onglet de Messenger Sélectionner Tout voir dans Messenger Cliquer sur les trois petits points horizontaux Sélectionner l’option Discussions archivées

Voici où retrouver vos conversations Messenger archivées sur un ordinateur.

Comment retrouver une conversation Messenger archivée sur Android et iOS

Tout comme sur un ordinateur, les conversations que l’on archive sur l’application Messenger demeurent archivées à même le service de messagerie.

Pour les retrouver, c’est extrêmement simple. En fait, il suffit de se rendre dans les paramètres de l’application Messenger:

Ouvrir l’application Messenger et se connecter à son compte Cliquer sur sa photo de profil dans le coin en haut à droite Sous préférence, sélectionner: Discussions archivées

Voici où retrouver vos conversations Messenger archivées sur un appareil mobile Android ou iOS.