Pendant 4 jours, profitez des rabais du Vendredi Fou grâce à cette vente

Du 21 au 24 octobre 2022, Best Buy lance une vente du Vendredi Fou anticipé. Pendant 4 jours, on retrouve donc des rabais sur une tonne de produits technos. Les prix affichés durant cette vente seront exactement les mêmes que durant le Black Friday qui aura lieu le 25 novembre prochain.

Le temps des fêtes approche et déjà on doit commencer à penser et préparer nos cadeaux de Noël.

Étant donné qu’on est plusieurs à attendre les ventes du Vendredi Fou, qui aura lieu le 25 novembre prochain, Best Buy a ainsi décidé d’offrir ses rabais d’avance.

En effet, du 21 au 24 octobre, Best Buy propose des rabais du Vendredi Fou anticipé. C’est-à-dire qu’on retrouve une tonne de rabais sur des produits techno avec exactement les mêmes rabais que l’on retrouvera lors du vrai Vendredi Fou.

De quoi nous permettre de prendre de l’avance dans notre magasinage des fêtes et profiter dès maintenant des rabais sans être dans la cohue du Vendredi Fou.

Les rabais intéressants de la promotion

Voici donc quelques uns des rabais technos qui ont retenus notre attention dans cette du Vendredi Fou anticipé de Best Buy.

Rabais sur des produits Google

20$ de rabais sur le thermostat intelligent Wi-Fi de Google Nest à 129,99$

29$ de rabais sur le thermostat intelligent Wi-Fi Google Nest Learning (3e génération) à 249,99$

65$ de rabais sur l’écran intelligent Nest Hub de Google (2e gén.) avec Assistant Google à 64,99$

80$ de rabais sur l’écran intelligent Google Nest Hub Max avec Assistant Google à 219,99$

Rabais sur des produits pour maisons intelligentes

60$ de rabais sur l’ensemble de 9 barres lumineuses intelligentes Lines de Nanoleaf à 219,99$

80$ de rabais sur l’ensemble de 7 panneaux lumineux hexagonaux de Nanoleaf à 199,99$

140$ de rabais sur le système de sécurité à fil avec DVR 8 canaux 1 To 6 caméras 4K Enforcer Swann à 439,99$

Rabais sur des montres intelligentes

70$ de rabais sur la montre de golf Approach S10 de Garmin avec parcours préchargés à 129,99$

70$ de rabais sur la montre intelligente 46 mm Galaxy Watch4 Classic de Samsung avec moniteur fréquence cardiaque à 369,99$

140$ de rabais sur la montre GPS de 45 mm vivoactive 4 de Garmin avec moniteur de fréquence cardiaque à 259,99$

Rabais sur des petits électroménagers

100$ de rabais sur la machine à espresso automatique Bambino Plus de Breville à 499,99$

110$ de rabais sur la friteuse à air chaud à écran tactile Bella Pro à 109,99$

135$ de rabais sur la friteuse à air chaud numérique Pro XL de Kalorik à 84,99$

400$ de rabais sur le mélangeur sur socle de 1,9 l et 1500 watts 6500 de Vitamix à 499,99$

Rabais sur des produits de mise en forme

50$ de rabais sur l’ensemble d’haltères ajustables de NordicTrack 50 Lb à 349,99$

200$ de rabais sur la trottinette électrique Mi Pro 4 de Xiaomi à 899,99$

700$ de rabais sur le tapis roulant pliable C 700 de NordicTrack à 999,99$

