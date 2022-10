Apple hausse les prix d’Apple Music, Apple TV+ et Apple One

Les prix montent partout à cause de l’inflation et les détenteurs de services Apple ne seront pas contents d’apprendre que les prix de ceux-ci montent également. En effet, Apple annonce qu’il monte les prix de ces services Apple Music, Apple TV+ et Apple One.

Un petit tour sur le site web d’Apple nous permet de voir qu’Apple a rehaussé le coût des abonnements à ses services de divertissements.

Que ce soit la musique que l’on écoute via Apple Music, les séries et films que l’on regarde via Apple TV+ ou bien l’ensemble des services de la Pomme en un seul abonnement avec Apple One, tous les prix montent.

Pas de quoi réjouir notre portefeuille…

Les nouveaux prix des services d’Apple

Voici donc les nouveaux tarifs pour Apple Music, Apple TV+ et Apple One et l’augmentation que cela représente.

Apple Music

Plan individuel : 10,99$ (hausse de 1$ / mois)

: 10,99$ (hausse de 1$ / mois) Plan familial : 16,99$ (hausse de 2$ / mois)

: 16,99$ (hausse de 2$ / mois) Plan annuel: 109$ (hausse de 10$ / année)

Apple TV+

Plan mensuel : 8,99$ (hausse de 3$ / mois)

: 8,99$ (hausse de 3$ / mois) Plan annuel: 89$ (hausse de 30$ / année)

Apple One