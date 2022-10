Cette solution tout-en-un protège l’ensemble de vos données personnelles

NordVPN est certainement l’un des VPN qui offrent le plus de fonctions et d’avantages sur le marché. Si beaucoup sont déjà familiers avec ses fonctions de réseau virtuel privé, la compagnie propose également un pack de sécurité ultime qui, en plus du VPN, inclut un gestionnaire de mots de passe multiplateforme ainsi que de l’espace de stockage dans un cloud chiffré.

Si vous me suivez depuis un moment, vous savez à quel point je prône l’utilisation d’un VPN: non seulement ça nous permet de contourner les restrictions géographiques, mais ça chiffre aussi notre connexion et crypte nos informations quand on utilise un réseau Wi-Fi public.

Au niveau de la protection, c’est un bon début, mais ça ne règle quand même pas tout.

Justement, suite à la popularité de son VPN, l’entreprise NordVPN nous propose un gestionnaire de mots de passe appelé NordPass ainsi que de l’espace infonuagique crypté dans un cloud appelé NordLocker. Le tout est disponible sur PC, Mac, tablette et téléphone intelligent que l’on ait un appareil Android ou iOS.

Le plus beau dans tout ça, c’est que NordVPN propose des forfaits tout-en-un qui incluent ses trois outils de sécurité. Résultat: on sauve des sous, et on est bien protégé, à moindre coût!

NordPass, un gestionnaire de mots de passe qui n’a rien à envier

Le gestionnaire de mots de passe NordPass nous permet notamment d’enregistrer nos mots de passe et nos informations bancaires, de partager nos identifiants avec nos collègues et de vérifier si nos adresses courriel ont été piratées.

Parmi ses fonctionnalités phares, on retrouve:

L’enregistrement et la sauvegarde de nos informations personnelles et notes en un seul endroit sécurisé;

Le remplissage automatique des formulaires, des détails de carte de crédit et des mots de passe en un clic;

Le partage rapide et sécuritaire de nos informations via un canal chiffré.

Le gestionnaire de mots de passe NordPass nous permet de gérer facilement et protéger nos mots de passe.

Le gestionnaire de mots de passe NordPass fait aussi en sorte que l’on reçoit des notifications en temps réel au cas où un site web que l’on utilise serait piraté ou victime d’une fuite de données.

Pour assurer la sécurité de NordPass, l’entreprise se sert de l’algorithme de chiffrement XChaCha20. C’est celui-ci qui permet de concevoir un gestionnaire de mots de passe plus performant, plus rapide et plus sûr.

Finalement, toutes les informations qu’on stocke dans NordPass sont protégées par une architecture « zéro connaissance », ce qui signifie que tous les chiffrements et déchiffrements sont effectués localement sur notre appareil et nulle part ailleurs, même pas les serveurs de NordPass.

En savoir plus sur l’offre de NordVPN

NordLocker, de l’espace de sauvegarde nuagique crypté

NordLocker nous permet notamment de sécuriser, sauvegarder et accéder à nos fichiers via un coffre-fort privé sur le web ou depuis une application mobile ou d’ordinateur.

Parmi ses fonctionnalités phares, on retrouve:

Le chiffrement instantané des données qu’on met dans NordLocker via « drag and drop »;

Le partage de « casiers » sécurisés pour éviter le partage de fichiers individuels;

1 ou plusieurs To de stockage sauvegardé localement, sur le nuage, ou les deux;

La sauvegarde automatique via un cloud chiffré de bout en bout de tous nos « casiers ».

Facile à utiliser, NordLayer nous permet de sauvegarder nos fichiers sur des serveurs sécurisés par chiffrement des données.

Pour assurer la sécurité de NordLocker, toutes les informations qu’on y stocke sont protégées par une architecture « zéro connaissance », donc tout se fait localement sur notre appareil et nulle part ailleurs, même pas les serveurs de NordLocker.

Ça fait en sorte que peu importe si on stocke des fichiers, qu’on les télécharge sur le cloud ou qu’on les synchronise sur nos appareils, nos données restent privées parce que personne ne peut voir ou les voir ou leur accéder sans notre permission.

Disons qu’avec tous les dangers dont on entend parler sur le web, c’est sécurisant de savoir qu’on peut stocker nos données les plus précieuses en ligne pour qu’elles soient protégées contre le piratage, les logiciels malveillants et qu’elles restent accessibles même si on perd notre appareil.

En savoir plus sur l’offre de NordVPN

NordVPN, toujours aussi complet et polyvalent

En ce qui concerne le VPN de NordVPN, je pense qu’il n’a plus besoin de présentation. Non seulement il est reconnu et louangé par plusieurs grands sites web, mais moi-même, c’est loin d’être la première fois que je vous en parle.

En plus de ses 5671 serveurs disponibles répartis dans 59 pays, il nous donne entre autres la possibilité de doubler le chiffrement, d’accéder à Netflix US, et il s’occuper de bloquer les « pop-up » de publicité.

Le VPN de NordVPN nous permet de nous connecter à 59 pays différents en quelques clics seulement.

On peut protéger jusqu’à 6 appareils en même temps sur le même compte, et il est compatible sur PC, Mac, Linux, Android et iOS.

Le gros plus de choisir les outils de sécurité de l’entreprise, c’est qu’on peut bénéficier d’un prix groupé et économiser pas mal de sous.

En gros, deux types de forfaits tout inclus nous sont proposés:

L’Avancé, qui inclut le VPN et le gestionnaire de mots de passe dont l’abonnement d’un an revient à 5,49$ US par mois et où l’abonnement de deux ans coûte 3,99$ US par mois.

L’Ultime, qui inclut le VPN, le gestionnaire de mots de passe et 1 To de stockage chiffré dont l’abonnement d’un an revient à 6,79$ US par mois où l’abonnement de deux ans coûte 5,29$ US par mois.

Ce sont des offres carrément intéressantes en fonction de nos besoins, alors qu’on paye à peine quelques dollars de plus que ce que l’on payerait uniquement pour se doter du VPN.

