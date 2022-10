C’est quoi l’eSIM? Les avantages et inconvénients pour notre téléphone

Les jours des cartes SIM sont comptés. Plusieurs constructeurs de téléphones intelligents se tournent dorénavant vers l’eSIM pour identifier et connecter leurs appareils aux réseaux cellulaires de notre fournisseur de télécommunication. Qu’est-ce que l’eSIM? Quels sont les avantages et les inconvénients? On fait le tour du sujet.

La carte SIM fait partie intégrante du monde de la téléphonie cellulaire depuis de nombreuses années.

Vous savez la petite carte que nous donne notre fournisseur de télécommunication à l’achat d’un forfait et que l’on insère dans le téléphone?

Celle-ci a connu des changements à travers le temps. Notamment au niveau de la forme alors qu’elle est devenue de plus en plus petite permettant ainsi de libérer de l’espace physique dans nos téléphones.

La carte SIM a changée de forme à travers le temps pour devenir de plus en plus petite. L’eSIM n’est que la suite de l’évolution.

Or voilà, les jours de la carte SIM sont comptés et on peut regarder du côté d’Apple pour expliquer cela.

En effet, avec la sortie du iPhone 14, Apple a annoncé que les modèles vendus aux États-Unis étaient dépourvus de fentes pour y insérer une carte SIM. Ainsi, si on achète un iPhone 14 au pays d’Oncle Sam, on n’a pas le choix d’utiliser l’eSIM.

Comme on l’a vu en 2016 lorsqu’Apple a retiré le port audio pour nos écouteurs sur les iPhone 7, ceci a provoqué un vent de changement. Tous les constructeurs de téléphones intelligents ont fini par retirer eux aussi ce port.

L’histoire va assurément se répéter en ce qui concerne l’eSIM, alors qu’au courant des prochaines années, cette forme d’authentification deviendra la norme pour tous.

On a donc décidé de vous expliquer ce qu’est la fameuse eSIM, puis vous partager quels sont les avantages et les inconvénients de cette technologie.

Qu’est-ce qu’une carte SIM?

Pour comprendre ce qu’est une eSim, il faut comprendre ce qu’elle cherche à remplacer soit la bonne vieille carte SIM.

Certains pensent qu’il s’agit d’une sorte de carte mémoire où toutes les informations de notre téléphone y sont stockées.

Ce n’est pas vraiment le cas. Oui, on peut y enregistrer notre liste de contact si on le veut, mais il faut le faire manuellement. Par défaut, toutes nos informations sont stockés à même notre téléphone et non pas sur la carte SIM.

La carte SIM de notre téléphone est ce qui permet d’identifier notre appareil auprès d’un fournisseur de téléphonie et d’accéder à son réseau.

En fait, la carte SIM est principalement une clé. Une clé nous permettant d’accéder au réseau cellulaire de notre fournisseur.

C’est ce qui permet d’identifier notre appareil au réseau de fournisseur et de dire grosso modo: Allo, je suis le téléphone de François Charron. Voici mon code d’identification! Laisse-moi entrer et utiliser le réseau comme convenu dans le contrat d’utilisation.

Comment fonctionne le eSIM?

L’eSIM c’est donc essentiellement le même principe qu’une carte SIM. Ça sert à nous authentifier auprès de notre fournisseur de téléphonie.

La différence, c’est que l’eSIM est directement soudé à la carte mère de notre téléphone. Elle est donc inamovible contrairement à une carte SIM qu’on peut retirer et insérer aisément dans nos téléphones.

Les méthodes varient d’un fournisseur à un autre pour activer l’eSIM sur notre téléphone, mais le processus demeure simple.

Certains demandent de prendre en photo un code QR, d’autres de se connecter à leur application mobile ou encore d’entrer le code de l’eSIM directement dans les paramètres de notre téléphone.

Les avantages de l’eSIM

Forcément l’adoption de l’eSIM présente des avantages. Sinon à quoi remplacer la carte SIM? Voici donc quelques avantages de l’eSIM

Libère de l’espace dans le téléphone

L’eSIM permet théoriquement de libérer de l’espace physique dans le téléphone, puisqu’on n’a pas besoin d’y insérer une carte SIM et son petit plateau.

Ceci permet donc aux constructeurs de bonifier les composants dans le téléphone comme la batterie par exemple.

Cependant, on rappelle que l’eSIM est une puce qui est soudée à la carte mère, donc elle aussi prend un peu de place.

Bref, il sera intéressant de voir si ça libère tant d’espace physique dans le téléphone.

Des téléphones plus étanches

Retirer la fente pour la carte SIM signifie un accès de moins vers l’intérieur du téléphone.

Ceci va donc améliorer l’étanchéité des téléphones quand on l’échappe dans l’eau ou au niveau de la poussière.

Avoir de multiples numéros de téléphone

Les téléphones compatibles avec l’eSIM nous permettent d’avoir plusieurs forfaits différents et donc plusieurs numéros de téléphone à même un seul appareil.

Ceci s’avère pratique si on est quelqu’un qui voyageons souvent pour le travail et voulons par exemple avoir un numéro de téléphone canadien, un numéro américain et un numéro français.

Jusqu’ici, on devait retirer notre carte SIM, puis insérer celle du fournisseur dans le pays où l’on était.

Certes, il existe des téléphones avec la possibilité d’insérer deux cartes SIM, mais ils se font de plus en plus rares.

Plus facile de changer de fournisseur

Ceci peut s’avérer paradoxal dans la mesure où ça demeure très simple de changer de fournisseur avec une carte SIM. On sort celle qu’on avait et on insère la nouvelle.

Seulement encore faut-il se rendre en magasin ou bien appeler le nouveau fournisseur pour qu’ils nous envoient une carte SIM.

Avec l’eSIM, on active ça au moment précis où l’on décide de changer de fournisseur.

Plus sécuritaire

L’eSIM apporte également une couche de sécurité supplémentaire dans l’éventualité où l’on perd notre téléphone ou qu’on se le fait voler.

On peut ainsi rapidement désactiver non seulement l’eSIM, mais également l’accès aux informations sur le téléphone. Bref, on peut rendre le téléphone inutilisable et ainsi préserver nos données.

Prévenir le SIM Swap

Bon, ceci s’avère vraie jusqu’à preuve du contraire et malheureusement il y a de fortes chances que des pirates informatiques trouvent un moyen de refaire du SIM Swap via l’eSIM.

Toujours est-il que l’eSIM va réduire les risques du SIM Swap. De quoi s’agit-il?

C’est une technique où une personne malveillante contacte notre fournisseur de télécommunication en se faisant passer pour nous et demande à recevoir une nouvelle carte SIM.

Une fois la carte SIM en main, il peut utiliser notre numéro de téléphone pour extorquer des gens via des appels ou textos frauduleux.

Les inconvénients de l’eSIM

Aucune technologie n’est parfaite et l’eSIM présente certains inconvénients. Des inconvénients qui seront surtout présents à mesure que cette technologie va se démocratiser et se populariser jusqu’à en devenir une norme.

Pas offert dans tous les pays

Le déploiement de réseaux cellulaires se fait à des vitesses différentes d’un pays à un autre.

Certains fournisseurs vont donc traîner de la patte dans certains pays et n’offriront pas la possibilité d’avoir un forfait via eSIM.

Ceci peut poser problème si l’on a un téléphone uniquement compatible avec cette technologie…

Prix plus élevé?

Dans la même optique que le point précédemment, certains fournisseurs ont le monopole de la compatibilité eSIM dans certains pays.

Ceci leur permet donc de jouer avec les prix et de profiter de la situation.

Moins pratique en cas de bris

Jusqu’ici, si notre téléphone se brisait, on pouvait toujours retirer notre carte SIM, l’insérer dans un autre téléphone et continuer à recevoir/envoyer nos appels et messages textes.

Avec l’eSIM, si notre téléphone se brise ou est défectueux, ce n’est pas aussi simple pour changer de téléphone et continuer d’utiliser notre numéro de téléphone.