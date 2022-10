Google Chrome délaissera les systèmes d’exploitation Windows 7 et 8 à partir de 2023

Google annonce qu’il cessera de supporter son navigateur Chrome sur les systèmes d’exploitation Windwos 7 et Windows 8 de Microsoft sur ordinateur. C’est donc dire que le navigateur ne pourra plus être utilisé en toute sécurité.

Janvier 2020 fut la mort de Windows 7, alors que Microsoft a cessé d’offrir des mises à jour de sécurité pour ce système d’exploitation. Windows 8 connaîtra le même sort au début de l’année 2023.

Certains développeurs continuent d’offrir du support pour leurs logiciels sur ces systèmes, compte tenu qu’il y a encore des utilisateurs. Mais de plus en plus quitte le navire à mesure que les gens migrent vers Windows 10 ou 11.

Google est l’un de ceux qui quitte le navire. Via son blogue, on apprend que Google n’offrira plus de support pour son navigateur Chrome sur Windows 7 et 8 après le 7 février 2023.

Ce que ça implique? Google va tout simplement arrêter de faire les mises à jour de Chrome sur Windows 7 et 8. Cela signifie que si on est un utilisateur de Windows 7 ou 8, on n’aura plus accès aux nouveautés de Chrome, à partir du début de l’année 2023.

Google Chrome ne prendra plus en charge Windows 7 et 8

Comme le navigateur Google Chrome ne prendra plus en charge les systèmes d’exploitation Windows 7 et 8, si vous utilisez l’une d’entre elle, on vous suggère fortement, si possible, de passer à Windows 10 ou à une autre version plus récente qui est encore mise à jour.

On en parle puisque Windows 7 et 8 sont encore des systèmes d’exploitation populaires, utilisés par plusieurs, même s’ils ont été avertis il y a quelques années de télécharger une nouvelle version.

On pourra tout de même continuer d’utiliser le navigateur Google Chrome, même ce sera à nos risques et préils compte tenu que Google va arrêter de produire des mises à jour de sécurité sur Chrome.

Si vous utilisez toujours une version de Windows sur laquelle il n’y a plus de prise en charge, c’est votre signe de changer dès que possible pour accéder à plus de fonctionnalités.