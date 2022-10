Faites des appels vidéos de haute qualité grâce à cette webcam 4K

Vous cherchez à ajouter une webcam à votre ordinateur pour avoir une meilleure qualité d’image lors de vos vidéoconférences? Découvrez la Link de Insta360, une caméra vidéo qui s’ajuste à l’éclairage et qui possède plusieurs fonctionnalités intéressantes.

Que ce soit pour le travail, pour des visioconférences, pour l’école à distance, pour faire un live sur Twitch ou une autre plateforme, il est essentiel d’avoir une caméra de qualité pour se filmer.

Depuis la pandémie, ce n’est plus un luxe, c’est carrément devenu une nécessité.

Justement, la Insta360 Link est une webcam 4K qui offre une bonne image de qualité. Elle est alimentée par l’intelligence artificielle en plus d’offrir plusieurs modes, dont le contrôle gestuel.

Une webcam de qualité aux multiples fonctionnalités

Ce qui est génial avec la Insta360 Link, c’est qu’elle s’adapte à n’importe quelle lumière. Cela veut dire que même si on est dans une pièce plutôt sombre ou, à l’inverse, trop lumineuse, le capteur 1/2″ ajuste la luminosité et nous fait bien ressortir à l’écran.

De plus, le mode HDR permet d’équilibrer les lumières trop hautes et les ombres de notre image. Ainsi, même s’il y a une fenêtre à proximité de la caméra par exemple, notre arrière-plan est net et n’est pas déséquilibré.

La caméra Link utilise également la technologie de mise au point automatique par détection de phase et d’exposition automatique. De cette façon, elle fait la mise au point très rapidement.

La webcam Insta360 Link est idéale pour différents besoins, notamment pour la vidéoconférence.

À tout ça est ajouté le contrôle gestuel qui permet de rester toujours au centre de l’image même si on se déplace.

Le zoom et le cadrage automatique suivent chacun des mouvements de la personne qui est devant la caméra. L’idéal pour un prof qui donne un cours à distance, par exemple.

D’ailleurs, il y a également le mode « Vue bureau » qui fait en sorte que la caméra s’ajuste automatiquement pour montrer le dessus de la table. C’est idéal pour faire une présentation pendant un appel vidéo.

Une caméra pour des présentations impécables

La webcam Insta360 Link offre également deux fonctionnalités fort intéressantes pour une utilisation professionnel si on est un enseignant notamment ou un représentant des ventes d’une entreprises.

D’une part, elle offre une « Vue bureau » qui fait en sorte que la caméra s’ajuste automatiquement pour montrer le dessus de la table. Ceci s’avère idéal pour faire une présentation d’un produit ou d’un élément à la caméra.

Ensuite, elle propose un mode tableau blanc. À l’aide d’autocollants que l’on place dans les coins de notre tableau, il nous suffit de faire le signe de paix avec nos doigts et la webcam va automatiquement fixer sa lentille vers ledit tableau blanc. Pour créer un effet wow, c’est difficile à battre!

La Insta360 Link fonctionne par ailleurs très bien avec des accessoires universels comme des supports et des trépieds pour la vidéo.

C’est un produit dispendeux par contre, alors que se détaille aux alentours des 400$ en ligne, dépendamment des marchands et des accessoires qu’ils incluent.

L’ensemble de base comprend la caméra, quatre marqueurs de reconnaissance, un câble USB-C et un adaptateur USB-C vers A.

Son installation est super facile, comme elle est dotée d’un clip intégré qui permet de l’accrocher directement sur l’écran de notre ordinateur par exemple. Elle s’allume automatiquement lorsqu’on ouvre notre ordinateur et qu’on s’y connecte.

Bref, en optant pour une caméra de qualité comme la Insta360 Link, on est assuré d’offrir une image de qualité à ceux qui nous regardent.

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.