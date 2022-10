Action collective CRT et son virement Interac de 20$: hameçonnage ou vrai courriel?

Vous avez reçu un courriel titré: Action collective CRT: votre paiement sera émis par virement Interac et vous vous demandez s’il s’agit d’un courriel d’hameçonnage? Rassurez-vous, c’est bel et bien un vrai courriel! On vous explique les détails.

Au début de l’année 2019, une entente de 49,8 millions avait été conclue avec Samsung, Panasonic, Toshiba, Hitachi, LG, Philips et Chungwa.

Ces entreprises étaient visées par un recours collectif alors qu’ils étaient accusés d’avoir fixé le prix des tubes cathodiques entre 1995 et 2007.

Si l’on avait acheté une télévision ou un écran d’ordinateur à tubes cathodiques entre 1995 et 2007, nous avions jusqu’au 1er mars 2019 pour nous inscrire au recours.

En 2020, les premiers paiements aux membres du groupe qui avaient droit au paiement minimum de 20$ ont été émis, et voilà qu’une nouvelle vague de courriels a été envoyée.

Après un retard, d’autres chèques s’apprêtent à être envoyés par courriel, via virement Interac.

Un courriel qui soulève des doutes

À priori, il est vrai que le courriel semble douteux alors que l’on sait que certains paiements ont déjà été émis. C’est un recours collectif qui remonte à 2019 après tout.

En plus, on ne cesse de répéter de faire attention avec les courriels et textos de transferts Interac, donc on a raison d’être toujours un peu méfiant.

Le courriel en question se lit comme suit :

De : Action collective CRT: votre paiement sera émis par virement Interac DoNotReply@ricepoint.com via e.recourscrt.com Administration des réclamations pour l’action collective CRT XXX, Vous avez soumis une réclamation dans le cadre du recours canadien CRT. Votre paiement du règlement a été retardé en raison des appels des membres du groupe. Nous nous excusons pour le retard. Maintenant que les appels des membres du groupe ont été finalisés, votre paiement sera émis par virement Interac. Vous recevrez le virement Interac soit de : (1) ACTION COLLECTIVE CRT ou (2) COMPUTERSHARE TRUST COMPANY (société mère de RicePoint Administration Inc.). Si vous n’avez pas configuré les dépôts automatiques auprès de votre institution financière, vous aurez besoin d’une réponse de sécurité pour effectuer la transaction de virement Interac. Pour rappel, votre réponse de sécurité est : XXX Vous ne pourrez plus traiter le virement Interac après 4 tentatives infructueuses de saisie du mot de passe. C’est la norme bancaire. L’échec de réception du paiement sera noté. Notez que vous ne pouvez plus modifier votre préférence de paiement. Veuillez consulter WWW.RECOURSCRT.COM pour plus d’informations.

Malgré les doutes, ce courriel est bel et bien véridique, alors qu’il est envoyé par l’adresse courriel DoNotReply@ricepoint.com, soit la firme qui s’occupe de l’action collective.

En fait, on peut lire sur le site web du recours que les retards ont été occasionnés en raison du fait que certains membres du groupe ont fait appel du résultat de leurs réclamations et demandé un réexamen de certaines réclamations.

Tous les chèques restants sont postés le 31 octobre 2022 et les virements électroniques Interac sont envoyés par lots dès le 28 octobre 2022 jusqu’au 18 novembre 2022.

Le virement Interac est envoyé depuis l’adresse courriel notify@payments.interac.ca et se lit comme suit :

Il n’y a donc pas de crainte à avoir concernant ces courriels, bien qu’il soit toujours important de bien rester vigilant devant ce genre de message.