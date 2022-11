Mettez l’ambiance d’Halloween parfaite grâce aux listes de lecture Spotify

Pandémie et confinement obligent, cette année, l’Halloween se déroule en solo à la maison. Même si les partys sont proscrits, ça n’implique pas que le cœur n’est pas à la fête. Au contraire, sur Spotify, la catégorie Halloween est plus populaire que jamais!

Les utilisateurs d’un peu partout dans le monde ont créé plus de 285 000 listes de lecture thématiques au cours des mois précédant la fête de l’horreur.

Au niveau des podcasts d’Halloween, Spotify a remarqué une augmentation d’écoute de plus de 105% comparativement à 2019. De plus en plus, les gens découvrent et adoptent ce médium gratuit et fascinant!

Des centaines de milliers de listes de lecture ont été créées, mais les classiques restent au top!

La tendance musicale est aux classiques

Si l’on se fie au palmarès des 20 chansons ajoutées aux listes de lecture sur le thème de l’Halloween à l’échelle mondiale, on remarque que l’heure est aux classiques.

Michael Jackson, Ray Parker Jr., The Citizens of Halloween et même Elvis Presley sont à l’honneur pour faire la fête!

« Thriller » – Michael Jackson « Monster Mash » – Bobby « Boris » Pickett « Ghostbusters » – Ray Parker Jr. « Somebody’s Watching Me » – Single Version – Rockwell « This Is Halloween » –The Citizens of Halloween « I Put a Spell On You » – Screamin’ Jay Hawkins – « (Don’t Fear) The Reaper » – Blue Öyster Cult « Highway to Hell » – AC/DC « Psycho Killer » – 2005 Remastered – Talking Heads « Stranger Things » – Kyle Dixon & Michael Stein « (You’re The) Devil In Disguise » – Elvis Presley « Halloween Theme » – Main Title – John Carpenter « Black Magic Woman » – Single Version – Santana « Spooky, Scary Skeletons » – Andrew Gold « Superstition » – Single Version – Stevie Wonder « Season of the Witch » – Donovan « Werewolves of London » – 2007 Remaster – Warren Zevon « Don’t Stop ‘Til You Get Enough » – Michael Jackson « A Nightmare on My Street » – DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince « Time Wrap » – Little Nell, Patricia Quinn, Richard O’Brien

Les podcasts « true crime » sont à l’honneur pour l’Halloween

Les podcasts « true crime » effrayants les plus écoutés mondialement