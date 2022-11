Économisez sur vos divertissements grâce à ce lecteur de streaming 4K

Le lecteur de streaming Roku Ultra propose plusieurs atouts pour concurrencer les Chromecast et Fire Stick de ce monde. Ce dernier offre une belle qualité d’image, de la rapidité et également l’accès à du contenu gratuit!

On est de plus en plus nombreux à s’être doté d’un téléviseur intelligent pour pouvoir y consulter nos applications de streaming favorites.

Cependant, on n’aime peut-être pas nécessairement l’interface et la façon de naviguer dans celui-ci pour consulter nos contenus.

Également, selon l’année à laquelle on s’est procuré notre téléviseur, peut-être que celui-ci n’est pas le plus rapide pour ouvrir les fameuses applications et nos divertissements.

À l’inverse, peut-être n’avons-nous pas fait le saut vers un téléviseur intelligent et souhaitons pouvoir regarder du contenu d’applications vidéo sur notre téléviseur.

C’est pourquoi on continue de voir de nombreux lecteurs de streaming sur le marché, alors qu’ils cherchent à épurer leurs interfaces et offrir plus de rapidité.

Le Roku Ultra est dans cette lignée et à plus d’un tour dans son sac pour se différencier des Chromecast ou Fire Stick de ce monde.

Un son et une image de qualité avec Roku Ultra

Le Roku Ultra est donc un petit boitier que l’on va connecter à notre téléviseur via un câble HDMI. On le connecte ensuite à notre réseau internet via Wi-Fi ou avec un câble Ethernet RJ-45 et le tour est joué!

Sans surprise, l’appareil nous donne accès à une panoplie d’applications de vidéo en ligne telles que: Netflix, Prime Video, Disney+, Crave, etc.

Le Roku Ultra est un petit boitier que l’on connecte à notre téléviseur via un câble HDMI qui est fournit dans la boîte.

Là où le Roku Ultra va notamment se démarquer de ces petits frères tels que les Roku Express ou Roku Streaming Stick +, c’est au niveau de son processeur qui offre beaucoup plus de rapidité.

Ouvrir une application et partir un divertissement se fait pratiquement en un claquement de doigts.

Ensuite, en plus d’offrir l’accès à du contenu 4K, le Roku Ultra se démarque également par sa compatibilité avec le HDR 10 pour avoir une meilleure qualité d’image au niveau des contrastes de couleurs.

Enfin, il est aussi compatible avec les technologies Dolby Vision et un son Dolby Atmos.

Une télécommande fort pratique

Le Roku Ultra se démarque aussi de la compétition grâce à sa télécommande.

Premier point fort, celle-ci intègre une batterie rechargeable via un câble micro-USB fourni dans la boîte.

On n’a donc pas besoin d’acheter de batterie pour l’alimenter et donc on ne vit plus ce fameux petit moment de frustration lorsque les batteries sont à plat. Ceci est particulièrement frustrant si on veut regarder quelque chose comme une partie sur le champ!

Deuxième point fort, la télécommande est munie d’un micro (qu’on peut éteindre) et qui nous permet de contrôler notre téléviseur grâce à des commandes en mains libres.

On dit simplement dire «Hé Roku», puis on peut lui demander d’ouvrir une application, un film ou juste lui demander des suggestions dans un genre précis.

La télécommande comprend relativement bien le français, mais il peut quand même y avoir des anicroches par moment.

Petite, la télécommande du Roku Ultra intègre plusieurs points intéressants.

Troisième point intéressant, on peut également faire sonner notre télécommande en disant «Hé Roku, où est ma télécommande?» ou en activant la sonnerie via l’application mobile de Roku.

Enfin, quatrième point intéressant, la manette est munie d’un port audio 3.5mm. On peut donc y brancher n’importe quelle paire d’écouteur ou casque d’écoute et écouter nos divertissements sans déranger personne.

On peut également le faire avec des écouteurs Bluetooth en se connectant à l’application mobile Roku. Jusqu’à 4 personnes peuvent par ailleurs s’y connecter et avoir leurs paires d’écouteurs respectives.

L’application mobile de Roku peut devenir une deuxième télécommande en soi pour notre Roku Ultra.

Consulter du contenu entièrement gratuit

Un autre aspect intéressant du Roku Ultra c’est qu’il nous permet d’accéder à une panoplie de contenus gratuits.

C’est bien beau les Netflix et Disney+ de ce monde, mais il faut payer pour ceux-ci!

À même l’interface de Roku, on retrouve une catégorie spécifiquement dédiée aux contenus que l’on peut regarder gratuitement.

Roku a même sa propre application ; Roku Channel, qui regorge de contenu gratuit.

On retrouve beaucoup de ocntenu gratuit via le Roku Ultra, notamment dans l’application Roku Channel.

Également, lorsqu’on fait une recherche pour regarder quelque chose, le Roku Ultra va toujours prioriser le contenu gratuit et nous montrer ceux-ci en premier lieu.

Donc si nous demandons à Roku de nous montrer des films de Western, bien il va prioriser les contenus gratuits ainsi que ceux qui sont dans les applications auxquelles nous sommes inscrits.

Les raisons d’envisager le Roku Ultra

Bien que le Roku Ultra priorise les contenus gratuits, il reste que l’appareil en soi ne l’est pas évidemment!

Le Roku Ultra se vend dans les eaux de 130$, ce qui est sans conteste plus dispendieux qu’un Chromecast ou un Fire TV Stick. On parle même pratiquement du double du prix.

C’est un aspect qui nous agace un brin, mais le Roku Ultra a, malgré tout, ses forces.

La qualité d’image qu’il procure, sa rapidité d’exécution, son interface facile à naviguer notamment, mais ses vrais atouts résidents dans l’accès et la priorisation du contenu gratuit ainsi que la possibilité de pouvoir y connecter nos écouteurs.

On retrouve des écouteurs expressément pour les téléviseurs qui se vendent au-dessus de 300$! Donc pouvoir y connecter nos propres écouteurs est ici un immense avantage.

Pour ces deux derniers aspects il devient alors une option à envisager si l’on cherche à se procurer un lecteur de streaming ou que l’on n’a pas de téléviseur intelligent et souhaitons pouvoir regarder du contenu d’applications vidéo.

