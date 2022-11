4 applications Bluetooth à désinstaller dès maintenant!

On le répète souvent, il faut faire attention aux applications que l’on télécharge sur le magasin d’applications Android, soit le Play Store.

Il y a des développeurs qui parviennent à passer à travers les mailles du filet de Google et publient leurs applications malveillantes sur le catalogue du Play Store.

Certains y parviennent même plus d’une fois! C’est le cas du développeur Mobile Apps Group qui s’est fait pincer pour la 3e fois!

C’est effectivement ce qu’on apprend dans le rapport de Malwarebytes qui identifie 4 applications malveillantes publiées par le développeur. Celles-ci sont encore sur le Play Store au moment d’écrire ces lignes.

Voici les 4 applications malveillantes en question de Mobile Apps Group:

La première du lot a notamment été téléchargée plus d’un million de fois, alors que les autres ont quelques dizaines de milliers de téléchargements.

Une fois ces applications installées sur notre téléphone ou notre tablette Android, elles vont prendre jusqu’à 72 heures pour activer leurs fonctions malveillantes.

Celles-ci vont notamment nous bombarder de publicités à tout moment et n’importe où sur notre téléphone. Même sur notre écran verrouillé!

Également, elles vont forcer l’ouverture de page web via Chrome. Ces pages sont des pages d’hameçonnages vers des liens pornographiques ou vers de fausses mises à jour d’applications.

Mobile Apps Group est pour le moins baveux. Non seulement c’est la 3e fois qu’ils se font épingler pour avoir publié des applications malveillantes, mais en réponse à ce commentaire dans le Play Store, ils ont carrément invité l’utilisatrice à acheter la version payante de leurs apps pour ne pas avoir de publicités.

Ne surtout pas télécharger !!! Installe un adware en plus de l’application, celui-ci affiche des pubs au déverrouillage de votre téléphone, et ceci même quand l’application est fermée ! C’est une honte pour une application qui propose un service payant, à signaler auprès du Play Store et attention aux autres applis du même type, elles sont surement publiées par la même personne.