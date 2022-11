Quel iPad choisir? Conseils pour choisir la meilleure tablette!

Apple propose plusieurs modèles d’iPad. On a l’iPad qu’on pourrait qualifier de régulier, l’iPad Mini, l’iPad Air et l’iPad Pro. Comment faire pour choisir la meilleure tablette pour nous? On vous aide à démêler le tout et on vous dresse les points à prendre en considération dans votre magasinage.

On retrouve plusieurs tablettes sur le marché, que ce soit les Galaxy Tab de Samsung, les Fire HD d’Amazon ou bien les Surface de Microsoft notamment, mais aucune d’entre elles n’a le même aura qu’un iPad.

L’iPad est devenu un produit iconique. Un produit qui s’est collé profondément au mot tablette. Tellement qu’il n’est pas rare de voir des gens dire: j’ai un iPad Samsung ou j’ai un iPad Amazon.

C’est le même principe qu’un fameux frigidaire ou des Kleenex, la marque est plus forte que la catégorie de produit elle-même!

Toujours est-il qu’il y a plusieurs modèles d’iPad offerts par Apple avec chacun ses spécificités, ses atouts et ses configurations possibles.

Ça peut devenir mélangeant de faire le bon choix, surtout que ce ne sont pas tous les modèles qui sont nécessairement adaptés à nos besoins.

On a donc décidé ici de vous dresser une liste de questions que l’on devrait se poser avant de faire l’achat d’un iPad ainsi que les principales raisons pour lesquelles on voudrait opter pour un iPad, un iPad Mini, un iPad Air et un iPad Pro.

Déterminer le budget pour notre iPad

On aura beau avoir les plus folles envies pour notre iPad, il reste que c’est bien souvent notre portefeuille qui a le dernier mot!

Les iPad demeurent des tablettes dispendieuses alors que la fourchette de prix va de 599$ à 3179$.

Il faut donc savoir d’abord combien on est prêt à dépenser pour s’en procurer un, car nous pourrons alors peut-être rayer certains modèles de notre liste.

Par ailleurs, si l’on a un ancien iPad, Apple rachète certains modèles contre une carte cadeau. Ceci peut aider à éponger l’achat d’un nouveau modèle!

Déterminer l’utilisation que l’on fera de notre iPad

Après avoir établi son budget pour l’achat d’un nouvel iPad, la question critique à se poser est: qu’est-ce que je compte faire avec mon iPad?

Tout comme des ordinateurs, il y a certains modèles d’iPad qui ne sont pas moulés à nos besoins.

Il est donc important de déterminer l’utilisation que l’on compte faire de notre iPad.

Entend-on en faire seulement une machine pour lire La Presse, naviguer sur le web et consulter nos courriels?

À l’inverse, est-ce qu’on veut en faire une machine entièrement dédiée aux divertissements pour écouter nos films et séries sur Netflix ainsi que jouer à des jeux vidéo?

Enfin, pour certains l’iPad peut devenir une réelle alternative à un ordinateur portable et on cherche à en faire une machine entièrement dédiée au travail.

Ainsi, il s’agit de prendre en considération les applications que l’on va vouloir utiliser sur notre iPad.

Une fois qu’on dresse l’utilisation qu’on compte en faire et les applications qu’on souhaitera principalement utiliser, il faut déterminer l’espace de stockage dont on aura besoin.

Apple est malheureusement très contraignant quand vient le temps de choisir le stockage, car on a seulement une chance pour faire le bon choix et c’est lors de l’achat de notre appareil.

Si on achète un modèle de 64Go et qu’on se rend compte qu’on aurait eu besoin de 128Go, bien on n’aura pas le choix de souscrire à un abonnement mensuel d’iCloud… En fin de compte, il aurait peut-être été plus avantageux de payer un peu plus pour avoir davantage de stockage plutôt que de payer de la sorte mensuellement…

Bref, il est primordial d’estimer combien de stockage nous aurons besoin. Pour ce faire, regarder la taille des applications que vous souhaitez avoir. Demandez-vous: vais-je vouloir stocker plusieurs documents sur mon iPad? Vais-je vouloir y stocker beaucoup de photos et de vidéos?

Regardez l’espace de stockage que vous utilisez sur votre téléphone intelligent ou votre ordinateur portable. Ce peut être de bons indicateurs de l’espace dont vous aurez besoin sur votre iPad.

Finalement, le dernier élément à considérer est si l’on a besoin de la connectivité cellulaire sur notre iPad. Va-t-on avoir besoin d’internet sur notre iPad lorsqu’on n’a pas accès à du Wi-Fi? Pour certaines personnes travaillant notamment sur la route, la question peut être répondue rapidement.

Voyons maintenant les principales raisons pour lesquelles on voudrait acheter un iPad, un iPad Mini, un iPad Air ou bien un iPad Pro.

Pourquoi acheter l’iPad

Débutons par l’iPad tout court, ou l’iPad régulier si l’on peut dire. Pour quelle raison voudrions-nous acheter cet iPad? À qui s’adresse-t-il principalement?

L’iPad régulier est d’abord et avant tout le modèle le moins cher de toute la série de tablettes d’Apple.

C’est une tablette qui va répondre à une utilisation et des besoins de bases.

C’est-à-dire qu’il va être un choix logique si tout ce qu’on compte faire avec notre iPad c’est: lire La Presse, naviguer sur le web, consulter nos courriels, regarder Netflix et vouloir jouer à quelques petits jeux.

Ça va aussi être un bon choix si on veut l’offrir à un enfant pour le divertir ou l’assister dans ses études.

Pourquoi acheter l’iPad Mini

Du côté de l’iPad Mini, la raison d’opter pour celui-ci est assez évidente. Étant donné qu’il est plus petit, il s’avère un choix intéressant pour ceux qui bougent beaucoup.

Mais attention, ce n’est pas parce qu’il est plus petit qu’il est moins cher! En fait, l’iPad Mini est un peu plus dispendieux que l’iPad régulier, car il embarque un meilleur processeur offrant ainsi plus de rapidité d’exécution.

Toujours est-il que l’iPad Mini est une option intéressante pour ceux qui veulent optimiser la portabilité de leur tablette.

Que ce soit parce qu’on bouge souvent pour le travail ou bien qu’on voyage beaucoup et qu’on veut le trimballer dans nos péripéties, ce modèle est alors une option intéressante.

Pourquoi acheter l’iPad Air

L’iPad Air est le modèle qui suscite le plus de questions généralement. En étant en quelque sorte l’enfant du milieu d’Apple, on se demande parfois à qui il s’adresse. Surtout qu’il a le même format d’écran que l’iPad régulier, ce qui peut porter à confusion.

Ce dernier agit comme un pont entre les personnes qui souhaitent utiliser leur iPad pour une utilisation de base, mais qui veulent aussi en profiter pour une utilisation plus exhaustive sans nécessairement vouloir dépenser pour un iPad Pro.

L’iPad Air offre ainsi plus de puissance que l’iPad régulier grâce à son meilleur processeur ce qui va offrir plus de rapidité et de fluidité dans notre utilisation de la tablette.

Également, il va devenir intéressant si on souhaite utiliser des applications plus gourmandes. On peut penser à des applications de montages photos et vidéo ou encore à de plus gros jeux vidéo.

Pourquoi acheter l’iPad Pro

On termine avec l’iPad Pro qui tout comme l’iPad Mini va d’abord peut-être nous attirer à cause de son format. On aura compris que l’iPad Pro est à l’autre bout du spectre contrairement au Mini, alors qu’il est le plus gros de la série des tablettes d’Apple.

Celui-ci va donc être intéressant si on souhaite avoir le plus grand écran possible. Ce peut-être pour avoir une plus grande surface de lecture, un plus grand espace de travail ou bien pour avoir plus de marge de manœuvre.

On pense notamment aux artistes et aux designers. Si on veut se servir de notre iPad pour dessiner, modéliser ou faire du montage, avoir un plus écran ça facilite forcément notre travail.

Outre la taille de l’écran, l’iPad Pro est également l’iPad le plus puissant d’Apple.

C’est celui qui va avoir les meilleurs composants. Meilleure puce, meilleure qualité d’image, meilleur son, meilleures caméras et c’est celui qui offre le plus d’espace de stockage.

Or, il faut faire attention. Ce n’est pas parce que c’est le meilleur dans tout qu’on en a nécessairement besoin! C’est important de se rappeler l’utilisation qu’on compte faire de notre iPad.

L’iPad Pro demeure une tablette qui s’adresse principalement à ceux qui comptent en faire une utilisation professionnelle et utiliser des applications très gourmandes.

À l’inverse, ce peut-être une option intéressante si on souhaite en faire une alternative à un ordinateur portable. Mais attention! Il est primordial de prendre en considération l’espace de stockage offert sur l’iPad Pro.

Quand on regarde l’espace que l’on a et le prix demandé par Apple pour son iPad Pro, on se rend compte parfois qu’on en aurait plus pour notre argent avec un ordinateur portable.

Bref, dans une situation où l’on souhaite en faire une alternative à notre ordinateur portable tout en profitant des atouts et applications d’un iPad, il faut bien déterminer l’espace de stockage dont on aura besoin et si le prix en vaut réellement la chandelle.

Ça va aussi être un bon choix si on veut l’offrir à un enfant pour le divertir ou l’assister dans ses études.

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.