Notre test du LG gram avec Intel Evo: un ordinateur portable puissant à grand écran et ultra léger

L’ordinateur portable LG gram certifié du badge Intel Evo est une machine alliant rapidité, légèreté, longue autonomie de batterie, et ce, dans un châssis de magnésium de 14, 16 ou 17 pouces. Difficile de trouver un aussi gros portable tout en offrant autant de légèreté à moins de 3 livres.

Si vous vous cherchez un ordinateur portable avec un écran pour travailler ou vous divertir, mais que vous voulez surtout qu’il soit léger, alors il est difficile d’ignorer le dernier LG gram certifié Intel Evo.

C’est vers le modèle de 16 pouces que mon choix s’est personnellement arrêté quand est venu le temps de choisir un ordinateur portable pour m’accompagner dans mes périples en VR.

Dès les premiers moments, on est conquis par la vitesse d’exécution, mais surtout on est ébloui par la légèreté de la bête.

Moins de 2,9 livres pour un ordinateur de 17 pouces, il faut le faire! Le modèle de 16 pouces oscille quant à lui la balance à 2,6 livres, puis le 14 pouces est à 2,2 livres.

L’ordinateur portable LG gram avec Intel Evo est disponible en trois formats: 14, 16 et 17 pouces. Les trois sont à moins de 3 livres.

Un ordinateur ultra rapide et performant avec Evo

La gamme des ordinateurs LG gram n’est pas nouvelle, mais on a droit à une nouvelle altération cette fois avec le tout dernier processeur Intel 12e génération certifié Evo. Ceci nous offre beaucoup de rapidité et de puissance.

Comme je l’expliquais dans un texte dédié à la certification Evo, ceci nous assure une qualité supérieure.

Avec le LG gram ces standards sont largement atteints et même dépassés.

Le tout dernier ordinateur protable LG gram embarque la 12e génération du processeur Intel et est certifié Evo pour garantir une qualité supérieure.

Niveau rapidité, l’ordinateur portable s’ouvre littéralement en un clin d’œil. On ouvre l’écran, on appuie sur le bouton de mise en marche et de façon pratiquement instantanée on se retrouve sur la page de connexion.

En utilisant l’empreinte digitale pour s’authentifier, on se retrouve connecter et prêt à travailler en à peine 10 secondes après avoir parti l’ordinateur.

On retrouve également la rapidité du processeur au niveau de l’exécution de nos logiciels et applications en plus du transfert de fichiers avec des vitesses de téléversement de 40Go/s grâce au port Thunderbolt 4.

Enfin, l’ordinateur est compatible avec le protocole Wi-Fi 6. Avec un routeur compatible et une très bonne connexion internet, j’atteins aisément les 640 Mbit/s de téléchargement. Ça fly comme dirais l’autre!

Une très longue autonomie de batterie

L’un des éléments que le badge Evo certifie, c’est une autonomie de batterie minimale de 9 heures en Full HD 1080p. Le LG gram explose complètement ces chiffres.

Si l’on opte pour le LG gram de 14 pouces, celui-ci embarque une batterie de 72Wh offrant près de 25 heures d’autonomie.

Le LG gram 16 pouces lui embarque une batterie de 80Wh pour une autonomie d’environ 22 heures.

Enfin, le modèle de 17 pouces est doté de la même batterie que le modèle de 16 pouces et voit donc son autonomie réduite à un peu plus de 19 heures.

Ça demeure des chiffres franchement impressionnants et je peux effectivement dire que je suis en mesure de travailler 2 jours avec sans nécessairement avoir besoin de le charger.

Dans tous les cas, on a droit à la recharge rapide, alors que 30 minutes de recharge nous procurent 4 heures d’autonomie.

L’ordinateur LG gram offre une impressionante autonomie de batterie. De quoi nous divertir toute la journée.

Un grand écran pour travailler ou se divertir

Trois grandeurs d’écrans sont donc disponibles pour le LG gram et tous offrent un ratio d’image 16:10, une résolution 2560 X 1600 et un taux de rafraichissement de l’image à 60Hz.

On a donc droit à un superbe écran idéal pour nos divertissements, mais aussi plus d’espace pour travailler contrairement au ratio plus standard qu’est le 16:9.

Pour ceux qui se le demanderaient, non l’écran n’est pas tactile et il ne peut pas se revirer sur 180 degrés.

Une aussi grosse machine permet sans surprise d’avoir un plus grand pavé tactile et des touches élargies. Celles-ci sont par ailleurs confortables et plaisantes grâce à une élévation de 1,65mm.

Du côté des haut-parleurs, ils sonnent bien grâce à la technologie DTS:X qui offre un son 3D. Bon, ça reste de petits haut-parleurs, mais quand même, pour un portable ça sonne bien.

L’ordinateur portable LG gram embarque un système de haut-parleur 3D DTS:X pour un son plus immersif.

Les configurations possibles du LG gram

L’ordinateur portable LG gram de 14 pouces, 16 pouces et 17 pouces sont disponibles en différentes configurations.

On peut ainsi opter pour un processeur Intel 11e génération i5 ou i7.

Au niveau de la mémoire vive, on a le choix entre 8 Go ou 16 Go de Ram.

Quant à l’espace de stockage, les modèles de 14 et 16 pouces se limitent à 256 Go ou 512 Go, alors que le modèle de 17 pouces peut aller jusqu’à 1 To.

Enfin, on retrouve les mêmes ports sur tous les modèles, soit:

1 port HDMI

2 ports USB 3.2

2 ports USB-C Thunderbolt 4

1 port audio 3,5mm

L’ordinateur portable LG gram est vraiment très mince avec une épaisseur de 0,6 pouce ou 1,5cm.

Verdict sur le LG gram avec Evo

Le LG gram s’adresse principalement à ceux qui veulent un gros ordinateur portable, mais qui surtout se déplacent souvent avec.

Que ce soit pour le travail ou pour amener avec soi en voyage, son poids sous les moins de 3 livres est franchement impressionnant pour une aussi grosse machine.

L’ordinateur est performant, rapide et offre aisément tout ce que l’on recherche d’un bon ordinateur portable pour travailler.

La cerise sur le sundae est sans conteste l’autonomie de batterie monstrueuse entre 19 et 25 heures qui éclabousse plusieurs ordinateurs portables sur le marché.

Certes, toutes ces qualités ont un prix. On parle d’un ordinateur portable qui débute à 1599$ et qui peut aller aussi haut que 2249$.

N’empêche qu’on a droit à une sacrée bonne machine ultra portable.

En savoir plus sur le LG gram avec Intel Evo

