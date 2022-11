Ce casque d’écoute sans fil de Sony continue de trôner au sommet

Sony nous présente la 4e version de son casque d’écoute sans-fil à réduction de bruits haut de gamme. Les WH-1000XM4 s’imposent toujours comme l’un des meilleurs casques d’écoute de part leur confort, leur qualité sonore et la réduction de bruits ambiants hors pair.

On a tous une préférence entre un casque d’écoute, un casque tour de cou ou bien de petits écouteurs.

Les puristes vont toujours privilégier les casques d’écoute et Sony entend bien continuer de les séduire avec son casque d’écoute de haute qualité que sont les WH-1000XM4.

D’autant que cette 4e version ajoute de nouvelles fonctionnalités encore plus appréciables.

Le casque d’écoute pour entendre ce qu’il y a de plus pertinent

Sony devra peut-être retravailler leur nom de produit, parce que non c’est pas très facile de se souvenir du nom quand celui-ci est WH-1000XM4. N’empêche qu’en termes de casque d’écoute à réduction de bruits Sony continue de frapper fort vraiment avec cette nouvelle version. Si l’on est dans un environnement bruyant, on veut s’assurer de bien entendre notre musique, la vidéo ou le podcast que l’on écoute.

C’est ce que nous offre le casque d’écoute Bluetooth de Sony, alors que sa technologie d’élimination du bruit nous permet de vraiment profiter de chacun des sons que nous écoutons. La 3e version était déjà excellente à ce niveau, Sony l’a encore améliorée dans la 4e.

Le son est optimisé selon notre réalité. En effet, les écouteurs prennent en considération nos cheveux, si nous portons ou non des lunettes, la taille de notre tête, bref aucun détail n’est ignoré pour nous offrir la meilleure expérience sonore possible. Via l’application on va même jusqu’à prendre des photos de nos oreilles afin que les écouteurs puissent projeter le son adéquatement.

Le casque d’écoute à réduction de bruit WH-1000XM4 de Sony garde le même beau look.

Malgré la technologie d’élimination du bruit, Sony a voulu aussi s’assurer que nous ne manquions aucune information pertinente sur l’environnement qui nous entoure. Que ce soit à pied dehors ou en transport en commun, les écouteurs adapteront le son pour que nous entendions par exemple si une ambulance s’approche de nous ou si une annonce est faite à l’interphone.

Si l’on est immobile, la réduction de bruit est amplifiée. Même chose si le casque d’écoute détecte que l’on est en transport en commun ou en avion par exemple. À l’inverse, si on marche, le casque va réduire la suppression du bruit, afin de nous permettre d’entendre un peu plus notre environnement.

Le casque d’écoute de Sony nous permet même de tenir une conversation tout en gardant nos écouteurs sur nos oreilles. À l’aide d’un geste de la main au-dessus de l’écouteur droit on peut baisser ainsi le son pour entendre ce que la personne a à nous dire. Certes ça fait plutôt bizarre, alors qu’on pourrait aussi simplement enlever notre casque, mais disons que si l’on veut simplement entendre un message dans l’intercom du métro par exemple ça s’avère pratique.

Avec la réduction de bruit des WH-1000XM4, plongez dans votre bulle musicale.

Enfin, il est aussi possible de prendre nos appels téléphoniques à partir des écouteurs. Il suffit de toucher à deux reprises l’écouteur pour prendre un appel. On peut même lancer une commande vocale à notre assistant vocal Google ou Alexa d’Amazon! Le micro a par ailleurs été améliorée dans cette nouvelle version.

Toutes ces configurations peuvent être faites aisément à partir de l’application Headphones Connect de Sony compatible pour téléphones Android ou iPhone.

On peut non seulement ajuster la réduction de bruit, mais également égaliser le son pour amplifier par exemple les aigus, les bases et autres. On retrouve 8 configurations préconfigurées, mais on peut également ajuster manuellement selon nos préférences.

L’application de Sony nous offre plusieurs configurations pour nos écouteurs.

Une qualité sonore de longue durée

En plus de nous permettre d’entendre tout ce qu’il y a de plus pertinent, le casque d’écoute de Sony nous offre une qualité sonore supérieure pour notre musique.

Offrant une qualité de haute résolution, les écouteurs de Sony convertissent également les fichiers compressés le plus possible vers une qualité haute-définition. Une fonction particulièrement pratique si l’on veut économiser sur la taille de nos fichiers audio tout en limitant la perte de qualité sonore.

On peut contrôler le volume et changer de chanson via des gestes de haut en bas et droite à gauche sur l’écouteur.

Toute cette musique peut être écoutée pendant une durée de 30 heures avant de devoir recharger les écouteurs via une prise micro USB. Et si l’on est pressé, il suffit d’à peine 10 minutes de recharge et nous pouvons écouter jusqu’à 70 minutes de musique. Pour une recharge complète de 0 à 100% il faudra néanmoins compter 3 heures de recharge.

Au rayon des nouveautés notables pour cette 4e version, on retrouve des capteurs dans le casque qui font en sorte que notre musique s’arrête automatiquement lorsqu’on retire le casque. Celle-ci repart à l’inverse automatiquement lorsqu’on le remet.

Également, on a maintenant la possibilité de jumeler les WH-1000XM4 à plus qu’un seul appareil. C’est fini donc cette fâcheuse habitude de déconnecter le casque de notre téléphone afin de l’utiliser sur notre ordinateur. On peut à présent passer d’un à l’autre rapidement.

Le casque vient avec une pochette de voyage, un adaptateur pour l’avion, ainsi qu’un fil jack 3,5mm pour brancher dans un appareil qui n’est peut-être pas compatible avec Bluetooth.

Évidemment, pour une aussi grande qualité, il faut être prêt à débourser un bon montant, alors que le casque d’écoute de Sony est vendu à 499$. Cependant, si vous êtes du genre à toujours avoir vos écouteurs sur vos oreillers à longueur de journée, vous ne serez pas déçu par la qualité et le confort qu’il procure.

Sony continue donc d’être le leader sur le marché au niveau des casques d’écoute à réduction de bruit avec ses écouteurs WH-1000XM4.

