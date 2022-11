Un ordinateur à aussi peu que 100$ grâce à la vente web d’entrepôt d’Insertech!

Après quelques années d’absence, la grande vente d’entrepôt d’Insertech est de retour en présentiel, à leur local situé dans les Shops Angus, à Montréal. Le 19 novembre prochain, pour une journée seulement, vous y retrouverez des ordinateurs portables à partir de 100$, des rabais jusqu’à 50% ainsi que des Mac, des iPhone, et une foule d’autres appareils.

Le samedi 19 novembre de 9h à 14h a lieu la grande vente d’entrepôt annuelle d’Insertech, l’entreprise d’insertion et organisme à but non lucratif que je parraine depuis près de 20 ans!

Un rendez-vous annuel qui s’inscrit bien dans la philosophie d’Insertech qui combine insertion sociale et développement durable.

En passant, tout au long de l’année, leur équipe dynamique est là pour répondre aux besoins des clients.

Des aubaines incroyables

Insertech récupère les ordinateurs de bureau et ordinateurs portables usagés et les remet à neuf; chaque ordinateur est nettoyé et vérifié en entier afin de le remettre en bon état.

Des ordis qui, il n’y a pas si longtemps, se vendaient au gros prix dans les boutiques informatiques!

En plus, on vous fournit toutes les informations quant aux licences du système d’exploitation; pas de Windows piraté ou expiré, on vous le garantit!

Selon les modèles, les ordis reconditionnés sont garantis pendant 6 mois ou 1 an et les portables reconditionnés pendant 3 mois ou 1 an. Et les prix sont nets, sans aucune taxe!

Au moment d’écrire ces lignes, on sait que la vente sera composée de centaines d’ordinateurs aux meilleurs prix de l’année: il y aura beaucoup d’ordinateurs portables à partir de 100$, mais aussi des Mac et des iPhone, ainsi que d’autres appareils.

Tous les détails sont à venir sur leur site web ainsi que sur la page Facebook de l’événement, donc si j’étais vous, je prendrais ça en note tout de suite, surtout compte tenu du fait qu’aucune réservation ou mise de côté n’est acceptée.

Premier arrivé, premier servi! Insertech est situé au 4820 rue Molson, à Montréal, près du coin Saint-Joseph.

Ceux qui se déplacent en auto trouveront facilement du stationnement à l’arrière de l’édifice au et sur les rues avoisinantes. Sinon, il y a toujours le transport en commun de disponible.

L’organisme Insertech

Plusieurs raisons ont motivé mon choix de parrainer l’entreprise d’insertion sociale et de développement durable Insertech.

On y aide un tas de jeunes en les formant et en les aidant à trouver du boulot. Puis, on fait la promotion de la réutilisation et du recyclage de matériel informatique, 2 causes qui méritent notre encouragement.

Depuis 1998, Insertech a permis à plus de 1400 jeunes d’intégrer le marché du travail tout en remettant en état plus de 175 000 ordinateurs. Des appareils amenés là par des particuliers ou encore des entreprises.

L’impact est immense, tant sur la vie de ces jeunes que sur l’environnement: ce sont des milliers d’appareils qui ne prennent pas le chemin du dépotoir et des centaines de jeunes qui apprennent grâce à Insertech.

Voilà un superbe exemple d’entreprise à vocation sociale et environnementale. C’est pourquoi je n’hésite pas une seconde à vous inciter à y aller.

Pourquoi payer le plein prix pour un ordinateur neuf alors qu’en visitant Insertech, on gagne sur toute la ligne?

En savoir plus sur Insertech

Des rabais toute l’année à la boutique

En leur rendant visite, vous ferez un geste super pour l’environnement, excellent pour votre portefeuille avant Noël et surtout, vous encouragerez une cause noble d’insertion sociale qui me tient plus qu’à cœur.

Je vous rappelle qu’Insertech possède une boutique informatique sur place et une boutique en ligne qui est ouverte 12 mois par année!

Les prix de la vente d’entrepôt sont dérisoires, mais, TOUTE L’ANNÉE, on met en vente des super ordis à prix hallucinants!

Insertech offre aussi du service, de l’entretien à la réparation, fait la vente de logiciels et offre également des cours d’informatique.

Pensez à la cause et aux économies, et pas seulement à la grande vente en ligne!

En savoir plus sur Insertech