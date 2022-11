Desjardins rend l’authentification à double facteurs obligatoire: comment l’activer

Desjardins annonce sur son site web et son application mobile que l’authentification à doubles facteurs devient progressivement obligatoire pour les membres particuliers et entreprises dans le but d’être le plus sécuritaire possible. On vous explique comment l’activer et comment enregistrer vos appareils de tous les jours pour faciliter une connexion quotidienne rapide.

Après Facebook et Google, voilà au tour de Desjardins d’annoncer que d’ici la fin de l’année 2022, la validation en 2 étapes devient obligatoire pour tous ses membres.

Pas étonnant, alors que ça fait quelques années que la double authentification pousse son ascension pour devenir LA norme de sécurité des différents services sur le web.

Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, la double authentification implique d’inscrire un code additionnel à notre mot de passe pour se connecter, dans ce cas-ci à notre profil AccèsD.

Pourquoi Desjardins force-t-il l’utilisation de la double authentification?

Si la validation en 2 étapes devient progressivement obligatoire pour les membres particuliers et entreprises, c’est pour rendre la connexion à notre compte AccèsD encore plus sécuritaire.

En gros, comme son nom l’indique, la validation en deux étapes consiste à fournir deux différents types d’informations pour confirmer notre identité.

Une fois activé, après avoir entré notre identifiant et notre mot de passe dans AccèsD, un code de sécurité à usage unique nous est envoyé par texto, par téléphone ou par notification.

C’est ce fameux code que l’on entre ensuite pour nous connecter à votre compte.

Non seulement c’est plus sécuritaire parce que ça permet de nous identifier de deux façons plutôt qu’une, mais ça diminue le risque d’être victime d’un vol d’identité et de certains types de fraudes en ligne par la même occasion.

Comment activer l’authentification à double facteurs depuis l’application Desjardins

Se connecter à son compte AccèsD. Dans le coin inférieur droit, cliquer sur Plus, puis sur Profil et préférences. Sélectionner Sécurité et mot de passe, et choisir Validation en 2 étapes. Activer, puis choisir un moyen pour l’envoi du code de sécurité.

La marche à suivre pour activer la validation en 2 étapes de Desjardins sur mobile.

Quoi faire pour éviter de payer des frais si en voyage hors du pays

J’en entends déjà plusieurs se demander ce qu’ils vont faire s’ils sont en voyage en dehors du pays et qu’ils veulent payer leurs factures. Est-ce que les frais d’itinérance seront inévitables à ce moment-là?

Rassurez-vous, alors qu’il y a une façon tout aussi facile de contourner l’authentification à deux facteurs sur certains appareils qu’on utilise tous les jours.

On n’a qu’à se rendre dans les paramètres avec l’appareil en question, peu importe qu’il s’agisse de notre ordinateur, notre tablette ou notre téléphone, et cocher l’option « Ne pas demander sur cet appareils ».

La validation en 2 étapes est alors désactivée et vous n’avez plus à saisir de code à chaque connexion à partir de cet appareil en plus de votre mot de passe.

Pour désactiver la validation en 2 étapes sur les appareils de notre choix, il faut:

Se connecter à son compte AccèsD. Dans le coin inférieur droit, cliquer sur Plus, puis sur Profil et préférences. Sélectionner Sécurité et mot de passe, et choisir Validation en 2 étapes. Sous Fréquence d’envoi du code, sélectionner Modifier. Parmi les options, sélectionner Ne pas me demander sur cet appareil, puis appuyer sur Continuer.

La marche à suivre pour désactiver l’authentification à double facteur sur un appareil précis.

Sinon, à noter que si on utilise notre empreinte digitale ou la reconnaissance faciale pour nous connecter à notre application mobile, la validation en 2 étapes est automatiquement désactivée et on ne reçoit pas de code de sécurité.