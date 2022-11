Comment personnaliser ses paramètres pour voir moins de contenu sensible sur Instagram

Instagram ajoute une nouvelle fonctionnalité à ses paramètres et nous offre maintenant la possibilité de personnaliser notre tolérance aux contenus sensibles pouvant être observés dans la page Explorer dans le but que tout le monde ait une expérience optimale du réseau social.

S’il y a une chose qui est certaine, c’est que tout le monde a son avis sur Instagram. Certains adorent la plateforme et en font leur réseau social principal alors que d’autres n’aiment pas du tout le contenu qui leur est proposé.

Le contenu est régi selon les directives de la communauté, mais une image ou une vidéo que je considère dérangeante ou choquante n’est pas nécessairement la même pour tout le monde.

Histoire de faire un peu plus l’unanimité chez ses utilisateurs, Instagram leur laisse maintenant le choix. En gros, c’est maintenant à nous de décider la quantité de publications jugées sensibles que l’on veut voir en déroulant parmi tout le contenu proposé.

Qu’est-ce qui est considéré comme « contenu sensible »

Instagram tient d’abord à mettre quelque chose au clair : contenu sensible ne veut absolument pas dire des publications qui enfreignent les règles de la communauté.

Il ne faut pas s’en faire, alors que tout ce qui touche de proche ou de loin aux discours haineux, au harcèlement et aux risques de préjudice à autrui est strictement interdit en tout temps.

Le contenu considéré sensible, c’est plutôt des publications qui n’enfreignent pas nécessairement leurs règles, mais qui pourraient potentiellement déranger certaines personnes, comme ce qui est de nature sexuelle suggestive ou violente, par exemple.

Il n’est pas rare que l’on retrouve des images qualifiées de provocantes sur le réseau social, parce que beaucoup de travailleurs du sexe en font leur outil de prédilection.

C’est la même chose pour les images ou les vidéos à caractère violent : plusieurs utilisateurs d’Instagram utilisent le réseau social pour faire du militantisme, et le contenu peut parfois en surprendre plus d’un.

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à savoir si l’on devrait ou non paramétrer la quantité de contenu sensible que l’on peut apercevoir sur Instagram. L’important, c’est simplement de savoir qu’il est effectivement possible de le faire.

La marche à suivre pour régler la quantité de contenu sensible à voir sur Instagram.

Comment personnaliser ses paramètres de contenu sensible sur Instagram

Ouvrir l’application et cliquer sur sa photo de profil dans le coin inférieur droit. Cliquer sur les trois lignes horizontales en haut à droite, puis sélectionner Paramètres. Choisir l’option Compte, puis Paramètres du contenu de nature délicate. Choisir l’une des trois options de paramétrage, selon sa préférence.

À noter qu’il est impossible pour les adolescents de 18 ans et moins de choisir l’option En voir plus. Leur compte est par défaut limité, mais peut aussi être limité davantage au besoin.