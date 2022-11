Apple accusé d’espionner les utilisateurs d’iPhone et iPad via l’App Store

Deux développeurs et chercheurs en sécurité informatique ont publié une vidéo démontrant qu’Apple espionne les utilisateurs d’iPhone et iPad. Via l’App Store, Apple traquerait tous les gestes et le comportement que l’on y fait afin de maximiser la vente de publicités.

Depuis de quelques années, Apple mise sur la sécurité et le respect de la vie privée comme argument de marketing face à la concurrence.

Or, l’arroseur se retrouve-t-il arrosé?

Deux développeurs et chercheurs en sécurité informatique nommés Mysk accusent Apple d’hypocrisie puisque la firme de Cupertino collecterait plusieurs données à travers l’App Store.

Nos moindres gestes enregistrés sur l’App Store

C’est via un tweet que les chercheurs Mysk ont partagé leur découverte alors qu’il explique la contradiction d’Apple avec ces messages publicitaires.

Quelles sont les actions reprochées à Apple? De collecter et enregistrer tous nos comportements sur l’App Store.

Que ce soit le temps passé sur le magasin d’application, les pages d’applications et de catégorie que l’on ouvre, mais surtout toutes les pressions d’écran que l’on fait. On parle donc des clics, mais aussi des défilements.

Cette collecte se ferait depuis iOS 14.6 lancé en mai 2021, et ce, même si l’on a désactivé les fonctions de suivi, le partage de données d’utilisation et les publicités personnalisées.

Mysk souligne qu’Apple interdit pourtant aux développeurs ce genre de collecte depuis l’instauration de l’App Tracking Transparency.

Vous savez la requête qui apparaît lorsqu’on ouvre une application pour la première et qui nous demande si l’on accepte qu’elle suive et partage nos activités avec d’autres sites?

Bref, cette règle ne semblerait pas s’appliquer à Apple.

Maximiser la publicité sur l’App Store

Les chercheurs ne savent pas si Apple continue de pister les utilisateurs de la sorte avec iOS 16. Ils émettent cependant des doutes compte tenu des récentes stratégies d’Apple pour son App Store.

C’est que depuis quelque temps, la firme à la pomme augmente la quantité de publicité sur son magasin d’applications.

On voit de plus en plus de ‘’propositions’’ d’applications qui sont en réalité des annonces.

Or, pour maximiser le taux de conversion de ces annonces, Apple a besoin de données…

C’est pourquoi il serait étonnant qu’Apple cesse cette collecte de données lorsqu’on navigue sur son magasin d’applications.