Cette lampe de chevet intelligente et amusante émerveillera petits et grands!

La compagnie de lumières intelligentes Govee propose une lampe de chevet tout autant amusante que pratique. Offrant de nombreuses couleurs et modes personnalisables, elle peut également agir comme réveil matin en nous réveillant tout doucement.

Ce ne sont pas les lumières intelligentes qui manquent sur le marché, mais la compagnie Govee se démarque notamment pour ses modèles amusants, quel que soit l’endroit où on les met à la maison.

Que ce soit les lumières intelligentes pour la télévision, ses tubes lumineux muraux ou bien ses bandes D.E.L. pour personnaliser la maison autant à l’intérieur que même à l’extérieur!

Dans son catalogue on retrouve également une lampe de chevet intéressante du nom d’Aura.

Cette lumière intelligente peut assurément divertir un enfant, mais aussi amuser les adultes tout en offrant une fonction pratique pour se réveiller le matin.

La lampe de chevet intelligente Aura de Govee allie divertissements et une fonction de réveil pratique.

Une lumière intelligente entièrement personnalisable

Les lumières intelligentes Govee se démarquent par leur éventail de personnalisations possibles et la lampe de chevet Aura n’en fait pas exception.

L’installation se fait illico presto. On la sort de la boîte, on la branche, puis on la jumelle à notre téléphone intelligent ou tablette via l’application mobile de Govee. Celle-ci est disponible autant sur les appareils iOS qu’Android.

Une fois jumelée à notre appareil et connectée à notre réseau Wi-Fi, c’est là que le fun commence.

On peut d’abord choisir une couleur unique de lumière que ce soit blanc, rouge, jaune, bleu, etc.

La lampe de chevet Aura nous offre également de créer nos propres configurations stroboscopiques pour avoir une alternance de diverses couleurs.

Ce ne sont pas moins de 16 millions de possibilités qui sont offertes sous notre pouce!

Via l’application mobile de Govee on peut personnaliser la lampe de chevet Aura.

Créer des ambiances pour toutes les circonstances

Mais là où c’est particulièrement comique avec la lampe Aura, c’est qu’on retrouve 37 effets de lumières répartis en quatre catégories: Naturelle, Vie, Émotion et Relaxation.

Dans chaque catégorie on retrouve des scènes de lumières. Ça peut par exemple être des cœurs, des poissons qui se promènent ou même Pacman!

Autant de possibilité qui vont assurément amuser petits et grands tout en donnant un caractère unique à la pièce où on la met.

La lumière intelligente Aura peut suivre notre musique et offre plusieurs animations lumineuses.

On retrouve également un mode musique où la lampe va essentiellement suivre le rythme de la musique dans la pièce et s’illuminer en conséquence.

Ce mode s’active autant via l’application mobile que sur la lampe Aura directement grâce au petit bouton avec l’icône de note de musique.

De quoi ajouter une petite ambiance de fête lors d’une soirée à la maison!

Réveillez-vous tranquillement avec la lampe Aura

Enfin, on peut également se servir de la lampe de chevet Aura pour nous réveiller le matin.

Toujours via l’application mobile, on peut déterminer des horaires où la lampe s’ouvre ou se ferme et configurer le mode réveil.

Celle-ci va progressivement s’illuminer pendant une période que l’on a déterminée et donc nous réveiller tout en douceur.

Une solution bien moins drastique et énervante que la sonnerie de réveil de notre téléphone ou notre cadran.

À l’inverse, on retrouve un mode sommeil qui lui va progressivement réduire la luminosité pendant la période qu’on l’a configurée.

La lampe de chevet Aura de Govee offre un mode réveil pour nous réveiller tout en douceur le matin.

Une lampe d’appoint pour la maison

La lampe de chevet Aura n’est pas très grosse alors qu’elle mesure 7,8pouces de haut et 4po de large. On peut ainsi la transporter facilement d’une pièce à une autre si l’on veut.

Elle est par ailleurs également compatible avec les assistants vocaux de Google et Amazon.

On peut donc demander à Google ou Alexa d’allumer la lumière dans la pièce où nous l’avons attribué dans notre maison intelligente.

La lampe de chevet Aura est disponible en ligne sur le site de Govee et est vendue à un prix somme tout intéressant de 79$.

Ce qui est encore plus intéressant c’est que Govee offre un 20% de rabais si l’on utilise mon code promo: FrancoischarronAura.

En savoir plus et acheter en ligne la lampe de chevet Aura de Govee

