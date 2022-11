Faites l’expérience ergonomique de ce moniteur ultra large signé LG

Vous cherchez un moniteur ultra large, ajustable et de bonne qualité qui sera aussi efficace pour le travail de bureau que pour vos divertissements? Regardez du côté du modèle 34WN780-B de LG qui répond à tous ces critères importants et bien plus.

Si vous êtes comme moi ou les membres de mon équipe, quand on travaille, on a toujours une multitude de programmes ouverts : Outlook, Skype, Word, Chrome, Firefox, Photoshop, DaVinci et j’en passe!

Souvent, plusieurs logiciels demandent à être ouverts tous en même temps, si bien que chacun d’entre nous avons un minimum de deux écrans par personne.

Du côté du moniteur 34WN780-B de LG, ses 34 pouces « UltraWide » donnent plus d’espace pour faire du multitâche à ceux qui l’utilisent, que ce soit dans le cadre du travail ou même pour les divertissements.

Avec les 34 pouces « UltraWide » du moniteur 34WN780-B de LG, on peut ouvrir plusieurs éléments à la fois.

Plus d’espace pour le travail, aussi bon pour la détente

Comme je le mentionnais, le format du moniteur 34WN780-B de LG le rend particulièrement intéressant pour le travail.

En plus de ses 34 pouces, on parle d’une résolution de 3440×1440 en format 21:9.

Il est doté d’un Mode lecteur, particulièrement recommandé pour la santé de nos yeux, qui, une fois activé réduit la lumière bleue de l’écran.

Les tons de l’écran deviennent plus chauds, similaires à du papier, chose qui, en plus de diminuer la fatigue oculaire, offre de bien meilleures conditions de lecture.

Le Mode lecteur sert également à réduire le scintillement invisible de l’écran, chose qui crée un environnement de travail beaucoup plus confortable pour nos yeux.

Le Mode lecteur du moniteur 34WN780-B de LG rend l’expérience de travail plus douce pour nos yeux.

L’écran 34WN780-B de LG est compatible avec la norme HDR10, ce qui fait en sorte que le contraste est parfaitement détaillé: les blancs plus brillants et les noirs plus sombres en comparaison avec les écrans SDR.En gros, ça veut dire qu’une fois la journée de travail terminée, le moniteur fonctionne aussi bien pour écouter des vidéos ou des émissions de télévision, pour faire du montage, bref, pour se divertir.

L’écran possède un taux de rafraîchissement de l’image à 60 Hz, ce qui correspond plus ou moins à la norme de la gamme. C’est correct, mais disons que ça ne serait pas suffisant pour quelqu’un qui fait des compétitions de jeux vidéo!

Le support du moniteur de LG est complètement ajustable pour un confort optimal.

Un support flexible pour un réglage ergonomique personnalisé

On le sait, avoir une bonne posture c’est fondamental quand on travaille devant un ordinateur, mais puisque nos bureaux sont tous disposés de manière unique, difficile de trouver un écran dont le pied s’ajuste à tous.

Justement, l’un des aspects les plus intéressants du moniteur 34WN780-B de LG, c’est sans doute le fait que son support soit ajustable selon quatre mouvements distincts:

Il peut s’étendre et se rétracter entre 0 et 180mm ;

Il peut pivoter jusqu’à un angle de 280˚ ;

Sa hauteur s’ajuste jusqu’à 130mm vers le haut ou le bas;

Son inclinaison peut être ajustée de plus ou moins 25˚.

Toutes ces possibilités de réglage rendent notre ordinateur ergonomique, ce qui fais en sorte que notre expérience en tant qu’utilisateur est plus agréable et confortable.

En plus, le pied s’accroche directement au rebord de notre bureau plutôt que de prendre de la place sur le dessus de celui-ci. Bref, non seulement c’est plus facile à installer, mais c’est aussi particulièrement moins encombrant.

On peut se procurer le moniteur de LG sur le web moyennant un prix d’environ 670$, tout dépendamment du détaillant.

Évidemment, comme pour les autres moniteurs, ça vient avec plusieurs prises pour qu’on puisse y brancher câble HDMI, DisplayPort, prises USB et auxiliaires, etc.

Acheter en ligne le moniteur 34WN780-B de LG

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.