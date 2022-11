Les appels satellites débarquent sur les iPhone 14, comment ça fonctionne?

Lors de la présentation Keynote d’Apple en septembre, il avait été annoncé que les iPhone 14 auraient la possibilité de faire des appels satellites. Et bien, la fonction est maintenant déployée au Canada et aux États-Unis.

C’est l’une des fonctionnalités qui a fait le plus grand bruit lors de la présentation d’Apple en septembre; la possibilité de faire des appels satellites avec les iPhone 14.

Finis la dépendance aux antennes cellulaires de notre fournisseur de télécommunication.

Car oui, il y a encore des régions qui ne sont malheureusement toujours pas desservies par un réseau cellulaire. Ceci n’est évidemment pas pratique en cas d’urgence.

Dès maintenant, avec notre iPhone 14, il est donc possible de contacter les autorités via satellite en cas d’urgence et d’alerter nos proches.

Comment fonctionnent les appels satellites sur iPhone

Tous les iPhone 14 sont ainsi compatibles à faire des appels satellites. Que ce soit l’iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ou le iPhone 14 pro Max.

Dans l’éventualité où nous perdons le signal cellulaire ou que l’on est incapable de faire un appel via Wi-Fi, notre iPhone 14 peut lancer un appel d’urgence via satellite.

Ces appels sont uniquement destinés aux autorités et à utiliser en cas d’urgence. Il ne faut donc pas s’attendre à pouvoir appeler ou texter un de nos proches pour leur parler de la pluie et du beau temps.

Du moment où l’on veut faire un appel d’urgence, mais qu’on n’a pas de signal, notre iPhone va nous proposer la fonction d’appel d’urgence via satellite.

Notre iPhone nous invite ensuite à le positionner vers le satellite afin d’établir la connexion.

Une série de questions apparaissent ensuite à l’écran pour signaler la raison de l’urgence:

Problème avec notre véhicule

Blessure ou maladie

Crime

Perdu ou piégé

Feu

En plus de ces réponses, notre iPhone envoie également notre position exacte, le niveau de batterie de l’appareil et les informations de notre fiche médicale dans l’application Santé.

Toutes ces informations sont ensuite envoyées vers un serveur d’Apple qui s’assure ensuite de traiter l’information aux services d’urgences de la région où l’on est, puis de nous mettre en communication avec eux.

En plus d’aviser les autorités, une alerte peut aussi être envoyée jusqu’à 10 de nos contacts afin de leur partager notre localisation et la raison pour laquelle on a contacté les autorités.

Ces derniers peuvent également voir une transcription de notre appel avec les autorités afin de savoir exactement ce qui se passe.

Un abonnement à prévoir pour les appels satellites?

Au moment du lancement des appels satellites, Apple mentionne que la fonctionnalité est gratuite et le sera pour les deux prochaines années.

Qu’arrive-t-il à partir du 15 novembre 2024? Aurons-nous à payer pour chaque utilisation? Devrons-nous souscrire à un abonnement quelconque?

Mystère et boule de gomme…

Nous avions posé la question à Apple lors de la présentation médiatique du iPhone 14 et leur réponse officielle était qu’ils ne savaient eux-mêmes pas encore ce qu’ils allaient faire.

Permettez-nous d’en douter…

Toujours est-il qu’on espère que cette fonctionnalité permettra de sauver des vies, car c’est essentiellement la raison d’être de celle-ci.

En savoir plus sur les appels satellites

