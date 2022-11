L’app indispensable pour les conducteurs montréalais lors des déneigements

Que vous soyez seulement en visite dans la métropole ou vous y habitez depuis des années, l’application mobile Info-Neige MTL est là pour faciliter le stationnement dans la ville lors des périodes de déneigement dans la ville. Cette initiative de la Ville de Montréal elle-même est disponible autant sur Android que sur iOS.

Ouf, le stationnement à Montréal, tout un sujet! Même ceux qui y habitent depuis toujours n’ont pas nécessairement plus de facilité que d’autres à s’y retrouver.

L’hiver, avec tout le déneigement, vous imaginez bien que c’est loin d’être de tout repos. Je vous laisse imaginer ce qui se passe après une grosse tempête!

Heureusement, la ville a eu l’idée de créer une application pour aider ses habitants et ses visiteurs à avoir la vie un peu plus facile.

Elle permet entre autres de recevoir une notification sur son téléphone lorsque l’état de la planification du déneigement d’une rue où on est stationné change.

On peut également s’en servir pour connaître l’état d’une rue et pour trouver un stationnement gratuit.

Des rues déneigées, enneigées ou en cours de déneigement?

L’application Info-Neige MTL se veut un pense-bête additionnel pour se rappeler à changer sa voiture de place conséquemment aux indications reliées au déneigement.

Grâce à la géolocalisation, il est possible d’indiquer où on est stationné afin de recevoir une notification sur son appareil lorsque l’état de la planification du déneigement de la rue en question change.

Il est aussi possible de parcourir la carte de la ville de Montréal et se référer au code de couleurs pour savoir si une rue est encore enneigée ou non.

L’information de tous les arrondissements de la ville s’y trouve, à l’exception malheureusement de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève.

Info-Neige MTL permet également de repérer un stationnement incitatif gratuit et enregistrer la localisation de ses stationnements fréquents.

Cependant, à noter que comme on peut le lire sur le site de la ville de Montréal, la signalisation qu’on retrouve dans les rues prime sur l’application.

Celle-ci propose une façon de plus de connaître la planification du déneigement, mais il ne faut pas oublier pour autant les fameuses pancartes de déneigement qui doivent servir de référence principale.

D’ailleurs, pour fonctionner, l’application est connectée aux données ouvertes de la ville et si l’information n’est pas actualisée par la ville, l’application ne peut pas nous donner les nouvelles informations.

Si on voit quelque chose dans l’app qui ne concorde pas avec ce qu’on voit directement dans la rue, on peut toujours appuyer sur le bouton Signaler un problème pour avertir la ville.