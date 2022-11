Numérisez vos notes manuscrites grâce à cahier spécial

Vous aimeriez pouvoir prendre de véritables notes manuscrites, et n’êtes pas fan d’écrire sur un écran? Voici une solution hybride et abordable nous permettant de numériser le tout et même transcrire le tout. Le cahier de notes Rocketbook Fusion est la solution à envisager.

On est de plus en plus poussé à utiliser des solutions technologiques de nos jours. Or, il y a encore des façons de travailler qui restent avec nous.

Les notes manuscrites sont un bon exemple. Personnellement, je prends énormément de notes manuscrites.

Seulement, ce n’est pas tout le monde qui aime écrire sur un écran. Que ce soit une Surface de Microsoft, un iPad ou une Galaxy Tab, ce n’est pas pareil qu’écrire dans un véritable cahier. Il y a bien les tablettes eInk comme la ReMarkable, mais tout comme les tablettes précédemment mentionnées, ça reste très dispendieux.

Rocketbook devient alors une alternative super intéressante, puisqu’on écrit dans un véritable cahier, mais on peut numériser le tout et envoyer nos notes dans nos applications favorites.

Un cahier de notes simple et complet

Avant d’aborder le volet technologique du Rocketbook Fusion, parlons du cahier en soi. Il s’agit d’un cahier de notes spirales très classique, mais très bien divisé.

On retrouve à l’intérieur:

3 pages pour nos projets

2 pages d’agenda hebdomadaire

1 page d’agenda mensuel

18 pages blanches pour des notes ou dessins

18 pages lignées pour les notes

Le cahier Rocketbook Fusion ressemble en tout point à un cahier de note conventionnel.

On retrouve donc tout l’essentiel pour notre vie de tous les jours.

Pour écrire, il s’agit simplement d’utiliser un crayon FriXion de Pilot. Bref, c’est un crayon conventionnel plus que normal.

On efface le tout via une petite serviette en microfibres, ce qui fait que le cahier est utilisable à l’infini!

Numérisez et transcrivez vos notes facilement

Jusqu’ici, le Rocketbook Fusion semble être un cahier bien normal, et en partie c’est ce qu’on veut, mais ce dernier a aussi un volet techno.

Via l’application mobile RocketBook, compatible sur iOs et Android, on peut carrément numériser nos notes.

Le cahier est spécialement conçu pour être numérisé via la caméra de notre téléphone ou tablette.

On place notre appareil au-dessus du cahier et on voit la numérisation se faire quand notre page devient verte à l’écran. Celles-ci sont alors numérisées en format PDF.

Via l’application mobile, on numérise nos manuscrites dans le Rocketbook Fusion.

On peut ensuite envoyer nos notes par courriel ou les enregistrer directement dans:

Google Drive

Evernote

Dropbox

One Note

One Drive

Trello

Slack

Box

Google Photos

Qui plus est, l’application peut transcrire nos notes manuscrites sur Google Doc en texte informatique.

Tout ce texte a d’ailleurs été écrit dans le Rocketbook Fusion!

La transcription n’est cependant pas efficace à 100%. La pagination par exemple n’est pas toujours respectée et il y a quelques fautes ici et là notamment pour les accents qui sont parfois oubliés. N’empêche que pour ce texte, nous pourrions dire que la transcription a été réussie à 80%, ce qui est pas mal.

Le plus beau, c’est que ça demeure super abordable à 50$ pour le cahier, un crayon et la serviette en microfibres.

Sachant en plus qu’on peut le réutiliser à l’infini et que ça demande uniquement un crayon Pilot, c’est une solution clairement plus économique que n’importe quelle tablette!

