Découvrez ce service de backup nuagique chiffré qu’on ne paie qu’une seule fois

pCloud est un service de stockage en ligne qui nous permet de stocker les fichiers de notre ordinateur, de notre tablette et de notre téléphone pour en faire le « backup » complet et automatique. Non seulement l’accès à nos documents se fait d’absolument n’importe où, à partir de n’importe quel appareil, mais il s’agit aussi d’un service crypté dont le rapport qualité/prix est très intéressant.

iCloud, Microsoft OneDrive, Dropbox, Google Photos, Drive ou One… De nos jours, les différents services de stockage nuagiques et d’hébergement en ligne de fichiers, ce n’est pas ce qui manque.

Par contre, aucune de ces compagnies n’a été pensée pour faire un « backup » complet de notre téléphone intelligent, encore moins de notre ordinateur au grand complet.

Puisqu’il faut payer mensuellement ou annuellement pour acheter de l’espace sur ces clouds, le coût pour faire une sauvegarde d’ordinateur serait complètement exorbitant.

Il y a toujours l’option des disques durs externes, et bien qu’ils soient pratiques à leur manière, ne sont pas la solution la plus sécuritaire puisque jamais à l’abri des dommages physiques.

C’est en considérant tout ça qu’on réalise à quel point pCloud est un joueur intéressant. Avec ses 8 ans sur le marché et plus de 14 millions d’utilisateurs qui leur font confiance, leur offre réussit carrément à se démarquer.

Basé en Suisse et sujet aux lois les plus strictes de protection de données, leur service est chiffré et sécuritaire. On peut d’ailleurs se le procurer à l’aide d’un mode de facturation qu’on retrouve de moins en moins, le paiement unique.

Grâce à sa fonction de sauvegarde automatique en temps réel, on a accès à tous nos documents partout, en tout temps.

Un excellent service de sauvegarde en continu chiffrée

Le principal attrait du service de pCloud, c’est qu’il permet de faire la complète sauvegarde de notre ordinateur en temps réel, moyennant bien entendu une connexion à internet.

Dès qu’on lance la sauvegarde de notre ordinateur, pCloud commence son travail et enregistre automatiquement tous les dossiers qu’on a préalablement sélectionnés.

En plus, puisque les changements se synchronisent au fur et à mesure qu’on les fait, toutes les modifications qu’on apporte à un document sont aussi appliquées à notre sauvegarde, sans qu’on ait besoin de retransférer quoi que ce soit.

Ça fonctionne aussi pour les téléphones intelligents, mais dans leur cas, pCloud se limite à offrir le backup de nos photos et de nos vidéos, mais pas de l’entièreté de notre appareil. Ça permet quand même de sauver pas mal d’espace quand on est à la limite de notre cellulaire.

Par contre, l’application mobile nous permet de créer des documents et scanner des fichiers et les garder directement dans le compte pCloud au lieu de notre téléphone, ce qui peut s’avérer super pratique quand l’espace se fait rare.

Le plus pratique dans tout ça, c’est définitivement le fait qu’on ait accès à la sauvegarde de tous nos fichiers depuis n’importe quel appareil autant un ordinateur qu’on téléphone, simplement en se connectant au site web de pCloud.

Vous pouvez sans doute imaginer comment ça facilite entre autres le télétravail: sans être physiquement au bureau, pCloud nous donne accès aux fichiers de notre ordinateur qu’on a préalablement sauvegardés, et on peut reprendre le boulot sans ne manquer de rien.

pCloud utilise un cryptage TLS/SSL de niveau militaire qui est jusqu’à présent indéfectible.

Au niveau de la sécurité, pCloud propose deux couches de protection. La première est incluse avec tous les forfaits et comprend:

La protection des canaux TLS/SSL;

Le chiffrеment 256-bit AES des serveurs;

Au moins 3 copies des fichiers sur différents serveurs.

Un chiffrement côté client est également disponible, mais il faut payer un supplément de 125$ US pour se le procurer.

En gros, il permet de chiffrer nos fichiers directement sur nos appareils avant d’être téléchargé sur les serveurs de l’entreprise.

Aucune autorité ou service n’aura jamais accès à nos fichiers. C’est l’un des avantages que pCloud soit régit pas des lois suisses, alors que celles-ci sont très strictes sur la confidentialité et protection de données.

En plus, tout ça nous est rendu possible ultrafacilement: on a uniquement besoin de placer un fichier dans un dossier, et le tour est joué!

Peu importe son forfait, tout le monde a la même trentaine de fonctionnalités utiles.

Une multitude de fonctionnalités incluses avec tous les forfaits

Outre ses diverses options de sécurité et de chiffrement, pCloud se démarque en offrant la même belle gamme de fonctionnalités à tous, peu importe le forfait choisit.

En gros, toutes ces fonctionnalités sont séparées en 5 grandes catégories:

Collaboration;

Accès et synchronisation;

Média et accessibilité;

Gestion des fichiers;

Sauvegardes.

Chacune de ces catégories renferme des fonctionnalités alors qu’il y en a pratiquement une trentaine.

Par exemple, on a un accès à l’historique de la corbeille pour retrouver des archives éliminées par accident et on la possibilité de consulter les vieilles versions de nos fichiers grâce à une fonction appelée Rewind.

Imaginez si vous êtes malheureusement infecté par un rançongiciel, la fonction Rewind va permettre de remonter jusqu’à 30 jours dans le passé pour retrouver photos, vidéos, documents et contenu partagé qui ont été infectés par le ransomware ou simplement supprimés par erreur.

C’est vraiment simple d’effectuer des sauvegardes en temps réel des fichiers synchronisés et en cas de pépin, on peut facilement restaurer chaque fichier infecté en quelques minutes seulement.

Au niveau de la sauvegarde, pCloud nous propose de sauvegarder divers souvenirs avec un bouton seulement. Ceux-ci peuvent provenir de:

Dropbox;

Facebook;

OneDrive;

Google Drive;

Google Photos.

Plutôt que de payer un abonnement, pCloud propose un forfait « lifetime » bon pour la vie.

Le paiement unique, une denrée rare

Si vous avez récemment essayé d’obtenir de l’espace nuagique supplémentaire, vous avez sûrement remarqué que la tendance est à l’abonnement.

En d’autres mots, il faut maintenant payer mensuellement ou annuellement pour avoir plus d’espace sur son téléphone ou sur son ordinateur.

pCloud se démarque également sur le plan du tarif, alors qu’il propose ce qu’ils appellent des abonnements « lifetime ».

En gros, plutôt que de débourser tous les mois ou tous les ans pour de l’espace de stockage, on n’a qu’un seul paiement à faire, et notre licence est bonne pour toute notre vie.

pCloud propose des forfaits individuels, familiaux ou pour les entreprises, dont les prix varient selon nos besoins.

Pour vous donner une petite idée, au moment d’écrire ces lignes, le forfait individuel « lifetime » coûte 175$ US pour 500 Go ou 350$ US pour 2 To alors que celui pour la famille coûte 500$ US après remises.

C’est un investissement, mais heureusement l’entreprise offre régulièrement des rabais.

Si on n’est pas certain de vouloir débourser une telle somme et s’engager pour la vie, on peut toujours payer de manière annuelle sans être perdant puisque les fonctionnalités incluses sont les mêmes pour tous les forfaits.

L’application de bureau est disponible pour Windows, Mac et Linux, et une application mobile est aussi téléchargeable sur iOS et Android.

En savoir plus sur le stockage proposé par pCloud

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.