Ce site nous permet de jouer à des centaines de jeux de société en ligne

Le site internet Board Game Arena, nous permet de jouer gratuitement à plus de 550 jeux de société en ligne. Seul, avec nos amis ou contre des adversaires en ligne, on peut autant jouer sur ordinateur, téléphone, tablette et console de jeux vidéo.

Vous cherchez à vous divertir durant vos temps libres? Vous souhaitez tester un jeu de société avant de vous le procurer? Vous voulez lancer un défi à vos amis?

Le site de jeux de société Board Game Arena répond à chacune de ces cases, alors qu’on peut jouer en ligne à plus de 550 jeux de société différents, contre plus de 8 000 000 d’adversaires.

Board Game Arena propose une vaste sélection de jeux de société tels que Ticket to ride, Catan, Just one, Can’t stop, Kingdomino, Yahtz et bien plus!

Jouez à des centaines de jeux de société en ligne gratuitement

Entièrement disponible en français, le site propose plusieurs jeux de société qui plairont à tous les styles de joueurs. Certains misent davantage sur l’action, d’autres sur la logique, alors que quelques-uns ont uniquement pour but de divertir et de se changer les idées.

Pour faciliter la recherche, tous les jeux sont placés dans différentes sections telles que «Populaires en ce moment», «Jeux courts», «Jeux simples», «Meilleurs à 2», «Familiaux», «Classiques». On peut donc cliquer sur Voir plus à droite de chaque section pour voir tous les jeux qui se trouvent dans chaque catégorie et ainsi en trouver un.

Lorsqu’on décide de se créer un compte en ligne sur Board Game Arena, et ce gratuitement, le site nous demande d’identifier 5 jeux que l’on connaît et que l’on apprécie, histoire de nous faire des recommandations orientées vers nos intérêts.

Ensuite, sur la plateforme, un tutoriel interactif nous guide pour les différentes commandes et options disponibles. Que ce soit pour comprendre comment jouer en ligne, avec des amis ou seul, ou encore pour trouver un jeu.

De nombreux tutoriels sont également à notre disposition, afin de comprendre comment jouer à un jeu ou si l’on se pose des questions spécifiques, on peut trouver la réponse facilement.

Le site Board Game Arena propose des jeux de société vraiment diversifiés.

Board Game Arena est accessible à tous, comme il est gratuit, mais certains jeux demandent d’avoir un abonnement premium. Si l’on souhaite, c’est possible de s’abonner mensuellement ou de choisir le forfait annuel.

L’abonnement premium nous permet également de ne plus avoir de publicité lors de nos parties, d’avoir accès au chat ainsi qu’au service de visioconférence. Il offre aussi des fonctionnalités qui permettent de créer des tournois et la possibilité de jouer à plusieurs sur un même ordinateur.

On peut jouer à partir de n’importe quel appareil via son navigateur. On peut ainsi jouer sur notre ordinateur PC ou Mac, notre téléphone intelligent ou notre tablette et même sur notre console de jeux vidéo telle que Xbox One ou PS4.

Bref, c’est un excellent site pour tous les amoureux de jeux de société. Il vous fera découvrir plusieurs jeux que vous ne connaissiez peut-être pas qui vous permettront de jouer avec vos amis à distance.

Consulter le site Board Game Arena