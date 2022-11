Ce code QR autocollant veut remplacer la sonnette intelligente à moindre coût

Vous êtes tannés de toujours manquer vos livraisons de colis, mais ne voulez pas nécessairement investir dans une sonnette intelligente qui nécessite électricité et Wi-Fi? À la place, l’entreprise QBell nous propose son code QR autocollant résistant aux intempéries qui ne demande qu’à être scanné avec un téléphone pour être mis en contact avec nous en temps réel.

Personnellement, je suis vendu à la domotique et à ses accessoires pour rendre notre maison plus intelligente, comme c’est le cas des détecteurs de mouvements et de la sonnette connectée, mais je peux comprendre que certains soient encore réticents à investir.

Ce n’était qu’une question de temps avant qu’une entreprise ne développe une alternative abordable et ultra simple d’utilisation aux sonnettes intelligentes.

C’est exactement ce que propose QBell et son code QR autocollant qui ne nécessite qu’un téléphone intelligent et la bonne volonté de la personne qui cogne à notre porte.

Scanner un code pour des réponses en temps réel

Ce ne sont pas tous les livreurs qui savent où laisser nos paquets, et plus on magasine en ligne, plus on a de chance de manquer une livraison à un moment ou à un autre.

C’est là que l’autocollant QBell est carrément pratique. On n’a qu’à le coller bien en vue près de notre sonnette, de notre boîte aux lettres ou la porte d’entrée de notre domicile ou de notre bureau pour que quiconque puisse le scanner pour nous contacter instantanément.

Dès le code scanné, on reçoit tout de suite une notification pour entrer en contact avec la personne à la porte.

N’importe qui avec un téléphone intelligent peut scanner votre QBell pour entrer instantanément en contact avec nous sans besoin d’application de clavardage.

En plus, comme la plupart des téléphones récents n’ont pas besoin d’application tierce pour les lire, et qu’il suffit d’utiliser la caméra de son cellulaire, c’est vraiment une question de bonne volonté de la part de l’autre.

On va se le dire, mais depuis la pandémie, les codes QR sont redevenus populaires et courants, dont ça fait en sorte que la grande majorité des gens savent comment les utiliser.

De notre côté, ça nous prend l’application QBell installée sur notre téléphone. Une fois que le visiteur à notre porte a scanné le code, on reçoit une notification et on répond via celle-ci en temps réel, comme si on répondait à un message texte.

Dès que quelqu’un scanne le code QR, on peut communiquer avec lui en temps réel.

Le plus beau dans tout ça, c’est qu’outre le prix de l’autocollant QR, l’utilisation de l’app est complètement gratuite pour deux utilisateurs et ne demande pas d’abonnement pour ceux-ci.

Après, si on vit avec plusieurs membres de la famille ou des colocataires et qu’on veut leur donner un accès à l’application, il faut débourser quelques dollars par mois.

Parlant du prix de l’autocollant, c’est vraiment très abordable. Au moment d’écrire ces lignes, trois modèles sont disponibles en ligne.

Personnellement, je recommande le QBell à personnaliser parce qu’on a jusqu’à trois lignes pour inscrire des indications, ce qui nous donne la possibilité d’écrire en français.

Sinon, il y a le modèle QBell série 2 où on peut lire « scan here to be connected ». Les deux versions sont à peine plus qu’une vingtaine de dollars et les frais d’envoi sont gratuits à travers le monde.

Finalement, il existe un modèle plus petit et sans flafla à 17$, lui aussi doté des mêmes indications en anglais.