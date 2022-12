Apple dévoile le palmarès des meilleures applications de l’App Store pour 2022

Fidèle à sa tradition annuelle, Apple a publié le palmarès des meilleures applications à télécharger sur l’App Store. Pour 2022, ce sont 16 d’entre elles qui ont été couronnées en fonction des différents appareils, soit le iPhone, le iPad, le Mac, l’Apple TV et l’Apple Watch.

Tous les ans, Apple et Google, les deux sociétés qui développent les systèmes d’exploitation mobiles, nous dévoilent leurs coups de cœur de l’année. Ceux-ci prennent la forme d’un classement des meilleures applications pour tous leurs appareils.

Petite nouveauté cette année, alors qu’Apple a également ajouté une catégorie appelée Impact culturel. Celle-ci couronne les applications qui, comme le nom l’indique, ont influencé la culture notamment en rendant hommage à leur héritage et aux générations passées.

Parmi les meilleures applications, on retrouve…

Dans la catégorie des meilleures applications pour ses iPhone, Apple a décerné son prix au réseau social BeReal.

Il s’agit d’une application gratuite de partage de photos. La particularité, c’est qu’on n’y publie qu’une fois par jour, en moins de deux minutes, sans filtre et sans flafla.

BeReal a remporté le prix de la meilleure app iPhone selon Apple.

Pour la meilleure application iPad, c’est GoodNotes 5 qui a été couronnée. Il s’agit une application de notes numériques qui se synchronise parfaitement avec un Mac ou iCloud, Google Drive, Dropbox et OneDrive histoire qu’on ne perde jamais nos documents.

GoodNotes 5 a remporté le prix de la meilleure app iPad selon Apple.

Dans la catégorie de la meilleure application pour ordinateur Mac, c’est le logiciel MacFamilyTree 10 qui l’a emporté. Comme son nom l’indique, celui-ci permet de plonger dans l’univers de la généalogie et d’explorer notre arbre généalogique à travers des vues 3D.

MacFamilyTree 10 a remporté le prix de la meilleure app Mac selon Apple.

Au niveau de l’Apple TV, Apple a attribué le prix de la meilleure application à ViX, le plus grand service de streaming en espagnol au monde où on retrouve films, séries, sports et plus encore en direct ou à la demande.

ViX a remporté le prix de la meilleure app Apple TV selon Apple.

Finalement, au niveau de l’Apple Watch, c’est Gentler Streak qui a remporté le prix. Il s’agit d’un traqueur d’exercices pour lequel la plus grande importance, c’est qu’on trouve un parfait équilibre entre forme et repos pour qu’on se sente le mieux possible.

Parmi les meilleurs jeux, on retrouve…

Que seraient nos appareils Apple sans jeux? On va se le dire, il s’agit d’un incontournable depuis les tous débuts. L’entreprise a donc récompensé les développeurs de jeux en attribuant les lauréats des meilleurs jeux selon les plateformes:

Pour iPhone, c’est le jeu Apex Legends Mobile qui l’emporte.

Sur iPad, c’est Moncage qui part avec le prix.

Sur MacBook, Inscryption s’est démarqué.

Sur Apple TV, c’est El Hijo qui s’est distingué.

Et enfin, sur sa plateforme Apple Arcade, c’est Wylde Flowers qui l’a emporté.

Apex Legends Mobile a remporté le prix du meilleur jeu de iPhone selon Apple.

L’importance de la culture: la tendance de 2022

En plus de couronner les meilleures applications, Apple a décidé de souligner le travail des développeurs qui nous ont permis, par le biais de leur app, de nous connecter à nos émotions, de tisser des liens authentiques et de rendre hommage aux générations qui nous ont précédées.

Selon Apple, ces gagnants ont tous eu un impact positif sur notre quotidien:

How We Feel, une app pour nous aider à mettre des mots sur nos émotions au quotidien.

Dot’s Home, qui dénonce les injustices systémiques que vivent les BIPOCS pour se loger.

Locket Widget, une app qui permet d’envoyer des photos directement sur l’écran d’accueil de nos proches.

Waterllama, une app qui nous aide à boire la bonne quantité d’eau de façon amusante.

Inua, une aventure qui explore des traditions inuites, du folklore et des contes.

Les applications culturelles qui se sont démarquées dans l’App Store en 2022.