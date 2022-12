Surface Laptop 5: Un ordinateur portable axé sur la productivité

Microsoft propose la 5e génération de leur ordinateur ultra portable, le Surface Laptop 5. Ce notebook se démarque notamment par son look premium et épuré, mais aussi pour son écran avec un rare ratio de 3:2 parfait pour la productivité. Il embarque également la 12e génération des processeurs Intel, ce qui n’est pas nécessairement un point positif.

Les choix ne manquent pas lorsque vient le temps de regarder pour un ordinateur portable. On retrouve de nombreux fabricants qui proposent chacune leurs caractéristiques.

Ils ont néanmoins tous un point en commun, sauf les Mac bien entendu, c’est qu’ils roulent sur le système d’exploitation de Microsoft, soit: Windows.

La firme de Redmond propose ainsi depuis plusieurs années ses propres ordinateurs et tablettes afin d’offrir, selon eux, la meilleure expérience pour les utilisateurs de leurs solutions telles que Windows et Office.

Débarque ainsi le Surface Laptop 5. Un ordinateur portable premium, mais qui a du mal à se démarquer du Surface Laptop 4…

Un ordinateur avec une excellente finition

Commençons par l’ordinateur en soi, son châssis et son look. C’est un ordinateur portable premium à cet égard.

Le Surface Laptop 5 adopte un look vraiment épuré avec son châssis en aluminium qui n’est pas sans rappeler celui d’un MacBook pour être franc.

L’ordinateur portable Surface Laptop 5 adopte un look similaire aux MacBook avec son châssis en aluminium.

Ce dernier est vraiment robuste contrairement aux ordinateurs portables en plastique. L’inconvénient par contre, c’est que ça peut devenir chaud à la longue.

Du côté du pavé tactile, on est dans le territoire des premiers de classe. Il est très précis et super plaisant à utiliser.

Même chose du côté du clavier qui a une belle réactivité et qui ne demande pas à ce qu’on enfonce trop fort les touches pour taper.

Enfin côté poids, ça demeure un ordinateur portable léger et parfait pour être transporté pour le travail ou les études. Le modèle de 13,5po pèse 2,8 livres (1272g), puis le modèle de 15po pèse 3,4 livres (1560g).

Un écran adapté à la productivité

On le mentionne dans le titre de ce texte, l’ordinateur portable Surface Laptop 5 est dédié à la productivité. Ceci s’explique par son écran.

Que l’on choisit le modèle de 13,5 po ou celui de 15 po les deux propose un ratio 3:2, ce qui s’avère plutôt rare de nos jours dans le monde des ordinateurs portables qui adoptent généralement un ratio 3:1.

La différence? On a un écran qui mise plus sur la verticale sur l’horizontale.

Le ratio 3:2 de l’écran du Surface Laptop 5 permet de voir davantage le contenu de nos applications bureautique.

Ceci s’avère particulièrement pratique avec des logiciels et applications, disons bureautiques. On voit bien plus de contenu de notre document Word ou de notre tableau Excel par exemple.

Pour la qualité d’image, rien à redire alors qu’on a une très belle résolution de 2256 X 1504 pour le modèle de 13 po, puis de 2496 X 1664 pour le modèle de 15 po.

L’écran sur les deux modèles est tactile par ailleurs, mais on ne peut pas tourner l’écran sur 360 degrés pour en faire une tablette.

Enfin, notons que le taux de rafraichissement de l’image est de 60HZ et qu’on retrouve la technologie Dolby Vision IQ qui permet notamment d’ajuster la luminosité de l’écran à la lumière ambiante.

Le modèle 13,5po et 15po du Surface Laptop 5 sont tous deux munis d’un écran tactile.

Un ordinateur plus faible sous le capot

Côté performances, l’ordinateur portable Surface Laptop 5 embarque la 12e génération de processeur Intel et est certifié Evo.

Bien que ce soit la dernière génération de processeur, ça ne veut pas nécessairement dire que c’est bénéfique!

En effet, les processeurs AMD Ryzen 5 et Ryzen 7 des Surface Laptop 4 s’avèrent un petit peu plus performants et sont moins énergivores que cette 12e génération d’Intel…

C’est donc un choix étonnant pour ces Surface Laptop 5, mais ce n’est pas comme si nous avions un mauvais processeur sous le capot non plus. L’ordinateur demeure rapide pour exécuter nos diverses tâches et offre quand même une autonomie d’environ 17h.

Tout dépend aussi de la mémoire vive que l’on y intègre, alors qu’on a le choix entre 8Go et 16 Go de RAM sur le modèle de 13,5po, puis le 15po peut aller jusqu’à 32 Go.

Via le port USB-C de type Thunderbolt 4, on peut brancher un moniteur 4K à notre Surface Laptop 5.

Du côté de la carte graphique, on retrouve l’Iris Xe d’Intel. Combiné au port USB-C de type Thunderbolt 4 on peut notamment alimenter un moniteur 4K, mais ça ne demeure pas la carte graphique idéale pour du gros montage vidéo dans Adobe Premium disons.

Enfin, terminons par mentionner que le Surface Laptop 5 embarque une webcam de seulement 720p. Dommage surtout quand on sait qu’ils ont mis une webcam de 1080p dans la Surface Pro 9.

C’est sans compter que les microphones sur ce Surface Laptop 5 ne sont pas géniaux et qu’on préconise utiliser un casque d’écoute pour nos appels vidéos.

Surface Laptop 5: Un bon achat?

La dernière section de notre texte peut porter à croire que le Surface Laptop 5 n’est pas un bon ordinateur portable. Ce n’est pas le cas. C’est juste que pour le prix, le Surface Laptop 4 est peut-être un meilleur choix.

La fourchette de prix du Surface Laptop 5 va aller de 1299$ à 3119$ selon les composants que l’on choisit contre 999$ à 2649$ pour le Surface Laptop 4.

Le Surface Laptop 5 manque essentiellement de réelles grandes améliorations pour justifier sauter du 4 au 5 notamment. La principale amélioration est la présence du port Thunderbolt 4!

Néanmoins, tout est une question d’utilisation que l’on souhaite en faire.

Le Surface Laptop 5 demeure un excellent ordinateur portable pour les professionnels et étudiants qui souhaitent avoir un appareil robuste et léger à transporter partout.

Son écran avec un ratio de 3:2 s’avère idéal pour prendre des notes et travailler sur des logiciels bureautiques de la suite Office notamment.

Mais ce n’est pas nécessairement un ordinateur pour des créateurs à cause de sa carte graphique ni un ordinateur pour le divertissement puisqu’avec ce ratio 3:2 on va se retrouver avec de larges bandes noires pour nos films.

Reste ensuite à savoir si vous avez réellement besoin du port USB-C Thunderbolt 4. Si ce n’est pas le cas, optez pour le Surface Laptop 4!

Surface Laptop 5 Acheter Surface Laptop 5 Acheter Surface Laptop 5 Acheter

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.