Détectez votre taux d’alcool à l’aide de ces produits québécois reconnus

Si vous hésitez à laisser vos proches prendre le volant après une soirée, ou si vous vous demandez si vous-même êtes légalement apte à conduire, c’est le moment de découvrir la compagnie québécoise Alco Prevention Canada. Depuis plus de 30 ans, ils offrent entre autres des éthylomètres électroniques, des éthylotests à usage unique, la location de détecteurs d’alcool en plus d’un programme de formation.

On s’entend, on ne devrait pas prendre le volant quand on a bu.

Par contre, on a le droit de le faire: avec moins de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang – le fameux 0.08 – on ne « pète pas la balloune ».

Malheureusement, c’est vraiment commun pour les gens de tenir pour acquis qu’ils sont en état de conduire sans vraiment le savoir, ce qui peut être dangereux.

De l’autre côté, en tant qu’hôte, on est toujours un peu mal à l’aise de s’obstiner avec un invité qui nous assure qu’il se sent bien pour ne pas prendre de taxi.

La solution pour ne pas avoir mauvaise confiance? Les détecteurs d’alcool d’Alco Prevention Canada destinés à tous, autant aux particuliers qu’aux entreprises!

Une gamme complète pour la détection d’alcool

La gamme de produits offerts par Alco Prevention Canada pour la détection d’alcool est vraiment exhaustive. Sur leur boutique en ligne, on retrouve:

Des éthylomètres personnels;

Des éthylomètres en location;

Des embouts buccaux de rechange;

Des éthylomètres pour entreprises;

Un service de calibration d’éthylomètre;

Des tests d’alcoolémie à usage unique;

Un service de raccompagnement automobile;

Des formations pour gestionnaires et employés.

Si n’importe qui peut acheter sur le site web d’Alco Prevention Canada, leur offre s’adresse un peu plus aux entreprises.

Au niveau des tests d’alcoolémie à usage unique, par exemple, la plus petite quantité qu’on peut acheter sur leur site, c’est 30 unités.

Ça peut toujours nous permettre de faire des réserves, ou de faire souffler tout le monde à la fin du souper de Noël où toute la famille a été invitée!

Parlant des tests d’alcoolémie à usage unique, on peut même les acheter dans un emballage avec notre logo et un message personnalisé. Pour un party de bureau ou un événement corporatif, ça ajoute une belle touche originale.

Sinon, la gamme de produits disponibles est vraiment exhaustive. De notre côté, on a mis la main sur l’éthylomètre APC-9, le choix numéro 1 de la clientèle d’Alco Prevention Canada.

Alco Prevention Canada propose même la location de machine et le raccompagnement, parfait pour les party de bureau!

Il est doté d’un senseur de haute qualité, similaire à ceux retrouvés dans les appareils utilisés par les policiers.

Ce modèle particulier est vendu en ligne à 180$, mais tout dépend de ce qu’on choisit, il y a des éthylomètres qui commencent à aussi peu que 60$.

Si on organise un événement, on peut même louer une machine commerciale qui vient avec un service de raccompagnement.

Comme ça, on peut vraiment considérer qu’on a pensé à tout!