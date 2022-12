Mesurez-vous facilement avec cette application gratuite des iPhone Pro

iOS, le système d’exploitation d’Apple, propose une application méconnue, mais très pratique pour plusieurs choses: Mesure. Que ce soit pour mesurer notre grandeur ou celle de quelqu’un, pour mesurer un mur, un meuble, un accessoire ou autre, tout ça est disponible tout à fait gratuitement sur notre iPhone.

En quelques secondes seulement, c’est possible de mesurer la grandeur d’une personne uniquement avec notre iPhone.

En fait, c’est qu’Apple a créé l’app Mesure, spécialement conçue pour ses téléphones intelligents.

Comment est-ce possible si facilement? En fait, c’est grâce au capteur LiDAR, qui est installé sur les modèles d’iPhone Pro. Ce radar fonctionne grâce à la technologie du temps de vol et à la réalité augmentée. De cette façon, il mesure les distances en temps réel.

Mesurez ce que vous voulez en quelques secondes avec cette app d’iOS

Aucun outil n’est nécessaire pour se mesurer, tout ce dont on a besoin, c’est notre iPhone, avec la plus récente version d’iOS.

L’app Mesure remplace donc une règle ou un galon à mesurer. Cette fonctionnalité est également pratique pour mesurer des objets du quotidien ou lorsque l’on fait des rénovations ou que l’on doit acheter des matériaux.

Par exemple, elle peut servir à mesurer un cadre avant de faire imprimer une photo, une fenêtre avant d’acheter des rideaux ou encore un mur pour y ajouter un miroir ou autre.

La seule condition, et c’est là le hic, c’est que pour l’utiliser, il faut absolument posséder un iPhone 12 Pro Max, un iPhone 12 Pro, un iPhone 13 Pro, un iPhone 13 Pro Max, un iPhone 14 Pro ou un iPhone 14 Pro Max.

Voici un aperçu de personnes mesurées avec l’app Mesure d’iOS.

Seuls les modèles plus récents et performants d’iPhone offrent cette fonction, étant donné que les autres éditions ne possèdent pas les composants nécessaires.

D’ailleurs, pas besoin de ne rien télécharger, l’app est installée automatiquement lorsqu’elle est disponible.

De plus, quelques iPads seulement sont munis de l’option Mesure: les iPad Pro 11 pouces de deuxième génération et ultérieurs et les iPad Pro 12.9 pouces de quatrième génération et ultérieurs.

Voici comment faire pour mesurer quelqu’un avec l’app Mesure:

Ouvrir l’app Mesure sur notre iPhone ou iPad.

Ajuster l’unité de mesure selon notre préférence, mètres ou pieds et pouces.

La personne mesurée ne doit rien porter sur la tête.

Positionner l’appareil vers la personne, comme si on voulait la photographier.

S’assurer que le sujet entre complètement dans le cadre.

Ainsi, une ligne apparaît à l’écran et la hauteur du sujet est indiquée. C’est le même principe si l’on veut mesurer un objet ou un espace.

Évidemment, la technologie est encore récente et on doit considérer une possible marge d’erreur. Ça peut tout de même donner une très bonne idée lorsqu’on a besoin d’une mesure rapidement.

Que ce soit pour mesurer une personne, un mur, un meuble ou un objet décoratif, la fonctionnalité Mesure par iOS est bien pratique!

Qui sait, le sera-t-elle peut-être sur toutes les prochaines générations d’iPhone?