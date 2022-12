Les rabais de François: où trouver promotions, offres technos et autres pendant les fêtes

Comme toutes les semaines, vous cherchez à économiser sur vos achats technos? Que vous cherchiez à vous procurer une nouvelle paire de souliers, un certificat-cadeau, un ordinateur, une tablette, des caméras de surveillance, ou même une nouvelle police d’assurance pour la maison, vous êtes au bon endroit pour savoir où retrouver les rabais, offres et promotions en ce début d’année.

Depuis des années, c’est un classique hebdomadaire sur francoischarron.com: on veut vous aider à économiser pour vos prochains achats, qu’ils soient technos ou pas.

Toutes les semaines, mon équipe et moi scrutons les sites web des principaux détaillants et fabricants d’appareils technologiques pour y dénicher les meilleurs rabais, offres et promotions du moment.

Bref, pas question de vous abandonner pendant le temps des fêtes: pour faciliter votre expérience de magasinage et vous aider à trouver ce dont vous avez besoin, on vous a segmenté tout ça selon nos différents outils de magasinage.

Les remises en argent du Club Boomerang

Ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, sur Instagram ou sur TikTok n’ont peut-être pas vu passer la nouvelle, mais le Club Boomerang est maintenant en ligne.

C’est un tout nouveau programme web québécois qui permet aux utilisateurs de recevoir des remises en argent sur leurs achats en ligne.

On magasine tout en économisant, en combattant l’inflation et bien sûr en faisant des économies sur toutes sortes d’achats!

Bref, ne manquez pas votre chance d’aller visiter les sites des marchands – il y en a plus de 350 – puisqu’ils vont mettre à jour leur section de rabais d’Après-Noël et liquidation lors des prochains jours, et ça s’annonce FOU!

Les sections rabais des principaux sites web

Toutes les semaines, on fait un tri de ce qu’on considère être les meilleurs rabais, offres et promotions du moment, mais il n’y a pas de secret, on choisit ce qu’on pense qui va vous plaire.

Ce que je veux dire, c’est que vous pouvez vous aussi scruter les mêmes sites que nous à la recherche des spéciaux qui VOUS feront spécialement plaisir.

Voici la liste des marchands qu’on consulte attentivement toutes les semaines:

Nos sections dédiées aux économies

Saviez-vous qu’il y a deux sections complètement dédiées aux économies et aux rabais sur francoischarron.com? Si vous dites non, c’est vraiment le temps que vous les découvriez!

D’abord, il y a la section appelée Promos et rabais. Disons qu’avec un nom comme ça, c’est un peu auto-explicatif, mais promenez-vous-y, ça vaut la peine.

En gros, c’est là que vous trouverez toutes nos chroniques sur les offres en cours comme les offres des ventes d’Après-Noël de Best Buy et d’Amazon, mais aussi des comparateurs et des applications à la vocation spécifique de nous faire sauver des sous.

Finalement, n’oubliez pas d’aller faire un tour dans la section appelée Économiser. Celle-ci rassemble d’autres types d’économie et de rabais dont on a parlé sur francoischarron.com.

Tous les rabais de la semaine y sont rassemblés – antivirus et VPN, télé et audio, informatique, lifestyle, cellulaire – tous les comparateurs de prix y sont aussi – mobile, forfait internet – notre comparateur d’assurances – habitation, auto, voyage, vie, etc. – notre comparateur de cartes de crédit, et plus encore.

C’est un peu comme une immense caverne d’Alibaba, mais complètement dédiée à vous faire économiser sur presque absolument tout.

D’ailleurs, même en dehors des fêtes, ça vaut la peine que vous développiez le réflexe de passer par cette page AVANT d’acheter.

Si j’étais vous, je la mettrais dans mes favoris… Je dis ça comme ça!

