Découvrez ce petit outil web conçu pour vous faire économiser

Saviez-vous qu’en plus d’avoir un site web, le Club Boomerang était aussi doté d’une extension web pour votre navigateur? Disponible pour Chrome, Safari et Firefox sur ordinateur, celle-ci vous permet entre autres de détecter automatiquement les boutiques en ligne qui offrent des remises lorsque vous magasinez en ligne.

Saviez-vous qu’il existe une manière encore plus facile de ne jamais manquer aucune remise en argent? C’est vraiment facile: vous n’avez qu’à télécharger l’extension pour votre navigateur!

Avec l’extension, plus besoin de courir après vos remises en argent puisque ce sont carrément elles qui viennent vers vous.

Vous allez voir, notre slogan « mon argent revient! » prendra tout son sens!

Les remises argent s’activent sur vos boutiques en ligne préférées.

Ne manquez jamais l’occasion d’avoir des remises

Oui, les grandes marques préférées des Québécois font partie du programme de Club Boomerang. Par contre, saviez-vous qu’on retrouve plus de 100 marchands partenaires sur site?

Résultat, vous faites peut-être des achats en ligne chez un commerçant sans savoir qu’il figure parmi la liste de marchands du Club, et vous ne recevez pas votre remise en argent.

C’est certain que c’est possible de vous rendre sur le site web du Club Boomerang et de rechercher manuellement un commerçant avant de faire un quelconque achat… mais on vous disait que tout ça peut être automatisé?

Votre navigateur web affiche automatiquement les détaillants qui offrent des remises en argent Club Boomerang.

Après avoir installé l’extension, voici de quoi auront l’air vos résultats de recherche Google!

C’est vraiment simple! En gros, tout ce que vous avez besoin de faire, c’est de télécharger l’extension pour navigateur web du Club Boomerang.

Retrouvez tous les offres au même endroit sur l’extension Club Boomerang.

En le faisant, vous n’aurez même plus à visiter le site avant de magasiner, puisque le pourcentage de remises en argent et les offres seront directement affichés dans les résultats Google de vos recherches, comme par magie!

Télécharger l’extension web

Penser à magasiner sur un ordinateur

Voir le pourcentage de remise en argent et les offres en cours s’afficher automatiquement, activer des coupons sur vos achats, votre navigateur qui détecte automatiquement les boutiques partenaires sur vos recherches et affiche le pourcentage de remise… Ça vous tente?

En téléchargeant l’extension de navigateur gratuite, vous vous assurez d’avoir plus de récompenses.

Cashback, rabais, code et coupons apparaissent. Cliquez l’offre et économisez. C’est tellement simple!

Vous pouvez profiter des remises en argent et autres avantages du Club Boomerang en visitant notre site mobile avec une tablette ou un téléphone intelligent, mais si vous voulez automatiser tout ça, il faut passer par un ordinateur.

C’est un compromis vraiment intéressant pour vous assurer de ne manquer absolument aucune occasion de recevoir TOUTES les remises en argent sur vos achats.

Comment épingler l’extension sur votre navigateur

Les usagers de Google Chrome ont la possibilité d’épingler les extensions directement sur leur barre de navigation située dans le coin supérieur droit de leur fenêtre de navigateur.

Épingler l’extension Club Boomerang vous permet de consulter rapidement la liste des marchands qui offrent les meilleures remises et les meilleurs coupons. Pour se faire, il faut:

Cliquer sur l’icône extension représentée par une pièce de casse-tête.

Cliquer ensuite sur l’icône punaise, afin d’épingler l’extension sur votre barre de navigation.

Un aperçu de la marche à suivre pour épingler l’extension du Club Boomerang dans Google Chrome.

En savoir plus sur l’extension du Club Boomerang