3 idées cadeaux de dernière minute à se procurer sans sortir de la maison

Vous avez un peu trop repoussé le moment où vous iriez acheter les cadeaux de Noël de votre famille et de vos amis et plus le temps passe, plus vous craignez d’arriver au party les mains vides? Pas de panique! Voici trois idées de dernière minute qui pourront peut-être vous sauver la face.

Nos amis de chez Outgo le confirment… les journées comme Noël, la Saint-Valentin, etc., sont les plus grosses journées pour la vente de certificats cadeaux.

En même temps, c’est comprenable: lorsque bien choisie, ça permet d’acheter un super cadeau à la dernière minute, sans même avoir à sortir de la maison!

La carte-cadeau mode la plus populaire

Si vous avez un amateur de vêtements dans votre entourage, impossible de vous tromper avec une carte-cadeau de chez Simons puisqu’ils ont des morceaux à la mode pour absolument tous les styles.

Vous pouvez acheter une carte traditionnelle en ligne sur le site web de Simons et choisir qu’elle soit physiquement postée dans un bel emballage signature.

Carte-cadeau de chez la Maison Simons.

Si vous êtes trop à la dernière minute, optez pour la carte virtuelle livrée par courriel. Cette dernière vous permet de sélectionner la date d’envoi électronique de votre choix.

C’est beaucoup moins impersonnel qu’on le pense, alors que 10 visuels s’offrent à vous, en plus de la possibilité d’ajouter un joli message personnalisé!

Visiter Simons

Des cartes-cadeaux de spas au rabais

Il y a bien des gens qui ne prennent pas de temps pour eux, et c’est seulement après avoir reçu une carte-cadeau qu’ils doivent s’avouer vaincus et aller se relaxer.

Offrir la détente en cadeau, c’est tellement une bonne idée, et c’est vraiment personnalisé!

Carte-cadeau WaySpa.

Manucure, pédicure, soin du visage, massothérapie, aromathérapie, traitement de la peau, nouvelle coiffure, spas d’hôtels urbains, ultra-luxueux, de salon, de bien-être, studios de yoga…

L’avantage de choisir une carte-cadeau chez WaySpa, c’est que vous trouverez d’absolument tout, dans presque n’importe quelle ville du Canada.

Visiter WaySpa

Des cartes-cadeaux pour économiser sur des expériences

On le dit de plus en plus, mais ce sont les expériences personnalisées qui font les plus beaux cadeaux de Noël.

Avec plus de 1000 expériences offertes en collaboration avec plus de 325 commerçants d’ici, nos amis de chez Outgo en sont la preuve vivante!

Vous vous demandez ce qu’on retrouve comme expériences chez Outgo? Ça va de la coupe de cheveux à l’hébergement insolite, donc vraiment, il y en a pour tous les goûts!

Offrez une carte-cadeau Outgo.

Il y a des activités sportives, intérieures, extérieures, des cours, des dégustations, des escapades gastronomiques, et ce, dans toutes les régions et pour toutes les bourses, de 25$ allant jusqu’à 1000$ ou plus.

Optez pour une carte-cadeau physique ou virtuelle si vous préférez laisser la personne choisir: elle n’aura aucune restriction, aucune date d’expiration, mais 100% de satisfaction!

Visiter Outgo

À la recherche de plus d’inspiration? Rendez-vous sur le site du Club Boomerang pour consulter notre liste complète de marchands.

Encore plus d’entre eux proposent des cartes cadeaux pour lesquelles on a plein de remises à vous proposer!