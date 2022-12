Poubelle, recyclage, compost ou écocentre? Cette application répond à vos questions

« Ça va où? », c’est une application mobile ainsi qu’un portail web qui ont été mis au point par Recyc-Québec. Leur but? Nous aider à recycler plus efficacement en répondant à la fameuse question « Ça va où, à l’écocentre, à un point de dépôt, au bac de recyclage, au bac de compostage ou à la poubelle? »

Dans la description de l’application « Ça va où? », on peut lire que près du ¾ des Québécois disent trier leurs déchets… c’est déjà bien!

Par contre, plus de la moitié de ceux-ci admettent ne pas être certains qu’ils les déposent dans le bon bac ou au bon endroit. Disons que là, ça fait beaucoup de monde susceptible de faire n’importe quoi…

Pour nous donner un coup de pouce supplémentaire et faire en sorte que l’on devienne l’un des meilleurs recycleurs de notre quartier sans trop se casser la tête, la solution, c’est d’utiliser l’application mobile ou le portail web de Recyc-Québec appelé « Ça va où? ».

Un aperçu de l’application que l’on peut télécharger sur iOS et Android.

Écocentre, point de dépôt, recyclage, composte ou poubelle?

Le but de l’application, c’est d’abord de nous aider à trier nos déchets. Leur solution est simple et permet de répondre à la multitude de questions que l’on pourrait se poser :

Où et comment se départir des différents produits et matières dont on n’a plus besoin en fonction de notre municipalité et par géolocalisation.

Où sont situés les écocentres au Québec et points de dépôts à l’aide d’une carte interactive géolocalisée.

Quoi faire avec chaque matière : piles, ampoules, métaux, plastiques, vêtements, déchets organiques, encombrants, électroniques, etc.

Quels sont les coordonnées et détails des écocentres et points de dépôts les plus près de vous.

Ça, c’est sans compter les nombreux conseils personnalisés d’aide au tri qui varient en fonction de notre municipalité. On les retrouve principalement sous forme de textes informatifs, mais aussi de petites vidéos ludiques.

Éviter le gaspillage avant toute chose

En tout, on retrouve de l’information sur la récupération, le réemploi ou la valorisation de plus de 800 produits que l’on retrouve au Québec.

Disons que ça inclut beaucoup plus que les classiques papiers, cartons. Quoi faire avec nos emballages, batteries, métaux, pneus, meubles, papiers, jouets, chaussures, vêtements, verres, bois et autres? « Ça va où » nous donne la réponse!

D’ailleurs, l’une des sections les plus intéressantes de l’application, c’est celle appelée « gaspillage alimentaire ». Vous l’aurez deviné, son but, c’est de nous aider à en faire le moins possible.

Dans cette section, on retrouve une liste exhaustive d’aliments, des abricots jusqu’au yogourt en passant par les huiles, les noix et les fines herbes.

Chacun de ces éléments périssables est accompagné d’un texte explicatif qui confirme s’il est congelable ou non, mais surtout qui explique comment le conserver de manière optimale.

Terminé les carottes molles, leurs fanes gaspillées et le persil défraîchi qu’on perd à chaque fois!

L’une des fonctions les plus intéressantes de « Ça va où » est sans doute ses conseils alimentaires.

Bref, non seulement l’application mobile nous permet de connaître l’emplacement de tous les centres de recyclage de notre région, mais en plus, elle nous indique comment consommer au quotidien sans gaspiller.

Disponible gratuitement sur mobile pour les utilisateurs d’appareils iOS et Android ainsi que directement depuis notre navigateur web, difficile de se trouver des défaites avec ce genre d’outils!

