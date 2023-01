Transformez gratuitement la caméra de votre téléphone Android en webcam

Avis à ceux qui n’ont pas de webcam sur leur ordinateur : c’est possible d’en faire une à l’aide de notre téléphone intelligent. Pour y arriver, il suffit de télécharger l’application DroidCam conjointement sur notre cellulaire et sur notre PC Windows ou Linux.

Avant, les écrans avaient rarement des caméras intégrées, et le fait de s’acheter une webcam était chose plutôt commune. Maintenant, c’est plutôt l’inverse qui est étrange.

Depuis la pandémie, les vidéoconférences sont plus communes que jamais, autant pour faire des réunions professionnelles que des appels avec nos proches, donc avoir une caméra pour son ordinateur, c’est la base.

Même si certaines webcams sont loin d’être dispendieuses, il existe un moyen de ne pas débourser du tout et d’utiliser celle de notre téléphone cellulaire. Ça fait déjà ça d’épargné!

Une simple application gratuite nous permet de transformer notre téléphone Android en webcam pour l’ordinateur.

Une application simple et gratuite

À la base, il existe deux versions de l’application DroidCam, une payante, DroidCam X et une gratuite.

Évidemment, ça signifie que celle-ci vient avec de légères limitations, comme entre autres :

La résolution vidéo maximale à 480p;

Des publicités en arrière-plan de l’application mobile;

Certaines options vidéo manquantes, réservées à DroidCam X, etc.

Pour une utilisation occasionnelle, l’option gratuite fait amplement le travail. Si vous ne supportez pas ces petites lacunes, il faut acheter l’app sur le Google Play Store moyennant 5,50$ US.

Honnêtement, si ça vous intéresse, c’est bien peu cher payé pour ne pas avoir de publicités et pour avoir le support de la vidéo en haute résolution 720p, voire même 1080p.

La marche à suivre pour tout configurer n’est pas très compliquée non plus. Même quelqu’un sans trop d’expérience pourrait facilement y arriver. Il faut :

Télécharger DroidCam ou acheter DroidCam X sur le Google Play Store. Télécharger le client DroidCam pour Windows ou Linux. Une fois les deux applications installées, les ouvrir sur les deux appareils. Sur Android, noter l’IP Wi-Fi et le port DroidCam. Sur l’ordinateur, cliquer sur l’icône Wi-Fi dans le coin supérieur gauche. Saisir l’IP Wi-Fi et le numéro de port dans leurs champs respectifs et appuyer sur Démarrer.

La marche à suivre pour connecter notre téléphone à l’ordinateur et l’utiliser comme webcam.

Ce n’est pas plus compliqué que ça! Après ces étapes, le flux de la caméra de notre téléphone devrait directement s’afficher sur notre ordinateur.

Après, il suffit qu’on se dote d’un bon trépied pour que l’équilibre et la prise de vue soient toujours bons, et on vient de se créer une webcam pour notre ordinateur tout à fait gratuitement.

Télécharger le client DroidCam pour Windows ou Linux

Télécharger l’application DroidCam sur le Google Play Store