Comment lancer son podcast? Tout savoir pour produire et diffuser un balado

L’univers de la baladodiffusion vous intéresse de plus en plus et vous souhaitez créer votre propre podcast, mais vous ne savez pas par où commencer ou comment vous y prendre? Voici tous mes conseils pour vous aider à vous lancer et à mieux comprendre cet univers sur toute la ligne, des diverses applications à l’équipement à se procurer pour un bel éclairage, un son de qualité jusqu’à la mise en ligne et à la rentabilité.

Différentes motivations peuvent mener une personne à démarrer un podcast. Que ce soit pour le plaisir de faire des entrevues comme moi, pour rencontrer des gens, pour des artistes souhaitant améliorer ou simplement maintenir leur carrière.

Ça peut aussi être des consultants, des professionnels qui veulent éduquer, démontrer leur savoir-faire et leur expertise.

Avant même que l’on prenne la décision de créer un podcast, c’est bien de connaître et de bien comprendre tout l’univers de cette bête avant d’essayer de la dompter.

Puis, quand on est vraiment certain qu’on veut se lancer, qu’on sait de quoi on veut parler, par où commencer? Quel équipement a-t-on besoin? Comment distribuer notre balado, le rentabiliser?

Pour répondre à toutes ces questions, je vous ai préparé une chronique pour chaque thématique importante à prendre en considération pour amorcer votre balado inspirées de mon expérience avec mes podcast La vie est belle et La mise à jour. Les liens vers ces chroniques se trouvent toutes ici-bas.

Découvrir et comprendre l’univers de la baladodiffusion

C’est bien beau de vouloir se lancer dans l’univers de la baladodiffusion parce que c’est un format audio populaire qui fonctionne bien.

À mon avis, ce qui est encore mieux de le faire pour les bonnes raisons et de réellement s’y intéresser et de comprendre exactement quel genre de phénomène c’est avant de se lancer.

Quelles sont les nuances avec la radio? Dans quelle circonstance les gens se posent-ils pour écouter un podcast? Comment expliquerait-on ça à quelqu’un qui n’est pas du tout familier avec ça?

Je réponds à toutes ces questions dans ma chronique explicative que vous pouvez consulter ici.

Ma chronique sur l’univers du balado

Sur quelles applications chercher et trouver des podcasts à écouter

Il y a de plus en plus de sources pour découvrir et écouter des balados, donc c’est une bonne idée de bien les connaître avant de lancer sa propre « émission ».

Chacune d’entre elles a des particularités différentes et uniques, donc plus on est familier avec celles-ci, et plus ça sera facile de choisir où on voudra héberger notre projet.

Évidemment, on devine facilement les différences de certaines plateformes, comme c’est le cas avec celle de Google et celle d’Apple, respectivement pour les utilisateurs d’Android et d’iOS.

Dans d’autres cas, comme entre Spotify, OhDio, Balado Québec et YouTube, les différences nous sautent moins au visage.

Je fais le point sur toutes ces nuances dans ma chronique explicative à consulter par ici.

Ma chronique sur les apps de podcast

Comment s’abonner à des balados et ne rien manquer

Si vous voulez que des gens s’abonnent à votre futur balado, encore faut-il que vous soyez capable de leur expliquer comment faire.

Ça peut sembler monnaie courante, mais avec autant de choix de plateforme – Spotify, Google, Apple, YouTube, etc. – vous seriez surpris du nombre de gens qui ignorent la marche à suivre.

D’ailleurs, on peut même télécharger des épisodes pour les écouter en déplacement sans consommer de données, ça aussi, c’est une fonction méconnue!

Bref, retrouvez les étapes en images pour chacune des différentes plateformes dans ma chronique à consulter ici.

Ma chronique sur comment s’abonner à un podcast

Comment avoir un bon son et un bon micro pour son podcast

On s’entend que quand on s’intéresse à un univers principalement audio, le son a un impact direct sur nos auditeurs, ce qui influence directement leur volonté de nous écouter.

Pour ça, il faut non seulement se doter d’un bon micro de qualité, mais aussi considérer l’insonorisation de la pièce où on pense enregistrer.

Après avoir beaucoup magasiné et avoir reçu plusieurs conseils, mon choix s’est personnellement arrêté sur le micro MK4 de Sennheiser.

Pour le trépied, on n’a pas vraiment besoin d’investir, donc vous pouvez l’acheter en ligne, notamment sur Amazon.

Acheter le micro de Sennheiser Ma chronique sur le micro

La meilleure console de son à se procurer pour enregistrer

Quand on fait des podcasts, on a bien beau avoir des micros de qualité professionnelle, on a avant tout besoin d’une bonne console pour pouvoir enregistrer et exporter nos émissions.

Je dirais même que c’est carrément LA chose à ne pas négliger.

Je me suis tourné vers l’un des studios de production les plus populaires sur le marché, le RØDECaster Pro Podcast. C’est vraiment tout ce dont on a besoin en termes de console de son.

Elle prend en charge jusqu’à quatre intervenants durant un épisode, offre la possibilité de se connecter aux sources téléphoniques, d’y faire des connexions via USB, faire jouer des jingles, et plus encore.

Acheter la console RØDECaster Ma chronique sur la console

Comment bien éclairer son podcast pour pas très cher

Bien que le son soit très important lorsqu’on se lance dans l’univers de la baladodiffusion, l’éclairage l’est tout autant si vous décidez d’aussi filmer votre podcast.

Personnellement, je me suis tourné vers des panneaux LED Neewer, notamment parce qu’on peut jouer avec leur intensité et créer l’équilibre parfait.

Par contre, c’est important de mettre de l’éclairage à plusieurs endroits pour ne pas créer de mouvements désagréables, chose que j’explique en détail dans ma chronique que le sujet.

Acheter les panneaux LED Neewer Ma chronique sur les panneaux

Où héberger et comment diffuser son projet de baladodiffusion

Plusieurs années après avoir baigné dans l’univers du balado et dans sa diffusion, je pense que j’ai trouvé une formule technique, mais tout de même assez facile et efficace.

La première chose à faire, c’est de choisir un site web pour héberger son contenu. Pour ma part, je fais affaire avec BaladoQuébec, une plateforme de chez nous entretenue par une gang de bénévoles passionnés.

C’est depuis leur plateforme qu’on obtient un « feed RSS » grâce auquel les gens pourront entre autres s’abonner à notre fil.

Puis, on doit aussi avoir le bon outil d’abonnement à un flux RSS offert par Google pour que nos épisodes soient publics et relayés sur les grosses plateformes de streaming.

Ça, c’est sans compter la version vidéo qui n’est pas à négliger pour gagner des auditeurs, que l’on produise une version vidéo du podcast ou non.

Si ça parait compliqué, ne vous en faites pas, toutes les étapes sont expliquées en détail dans ma chronique à consulter ici.

Ma chronique sur l’hébergement

Mes conseils et astuces pour rentabiliser votre projet balado

Sans surprise, ce n’est pas en lançant un podcast qu’on se met riche, surtout pas au Québec, surtout pas au début.

Par contre, c’est certain que ça peut faire partie du plaisir de réussir à en faire un peu de sous, surtout si on est vraiment passionné par ce que l’on fait.

Il n’y a pas de recette miracle, mais mon expérience m’a quand même permit de développer plusieurs trucs intéressants, en gros, un amalgame de patience, réseaux sociaux et commanditaires.

Je fais le point sur ces trois aspects essentiels dans ma chronique explicative à consulter par ici.

Ma chronique sur la rentabilisation

Comment évaluer un podcast pour encourager les créateurs

Inutile de se mettre la tête dans le sable: faire un podcast, ça demande beaucoup de travail et de préparation.

On est passé au travers de tout le matériel et des outils à se doter, la mise en ligne, et ça, c’est sans compter la recherche à effectuer avant chacun des enregistrements, etc.

Puis, pour se dégoter un ou des commanditaires pour rentabiliser l’expérience, encore faut-il d’abord se démarquer, être écouté et être apprécié.

Un truc pour donner un coup de pouce aux créateurs en deux secondes, c’est d’évaluer leur podcast, entre autres sur Spotify.

Je vous explique comment le faire en images dans ma chronique à consulter ici, comme ça, vous pourrez demander à votre auditoire de le faire pour vous!

Ma chronique sur comment évaluer un balado

