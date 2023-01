Comprendre la bande passante et les données pour réduire nos factures d’Internet

Netflix, Spotify, Zoom, Teams, Messenger, jeux vidéo, Facebook, Instagram, Tik Tok et compagnie, on carbure au contenu qui demande un accès à Internet à haut débit. Comment savoir combien « d’Internet » on consomme en naviguant. On vous explique ce qu’est la bande passante et les données afin de limiter ou réduire vos factures d’Internet.

On consomme de plus en plus de bande passante, que ce soit sur appareils mobiles, sur ordinateur ou dans nos téléviseurs intelligents sans vraiment s’en rendre compte.

Et selon le forfait Internet que l’on a, un surplus de consommation de données peut augmenter nos paiements de façon assez considérable.

On vous explique en détail ce qu’est la bande passante, comment réduire sa consommation et par le fait même réduire nos factures d’internet.

Qu’est-ce que la bande passante?

La bande passante c’est un peu comme un tuyau. Il y a la grosseur (le débit, la vitesse) et la quantité (le poids total consommé).

En gros, lorsqu’on navigue sur le web, on consomme un certain nombre de données qui sont transférées d’un point à un autre d’un réseau en un temps défini.

Lorsqu’on parle de consommation de données, il y a donc deux éléments à prendre en compte: la vitesse et le poids.

La vitesse d’une connexion se mesure en bits par seconde. Pour simplifier l’explication, on vous épargne des kilobits et gigabits.

Cependant, il est important de maitriser le poids d’un fichier qui lui se mesure en octet.

Un petit tableau qui explique combien d’octets il y a dans un kilooctet, etc.

Qu’est-ce que le poids d’un fichier?

Le poids d’un fichier équivaut à l’espace que ce fichier occupe sur un disque dur d’un appareil.

Comme on le voit dans le tableau, il nous faut 1000 Mb pour faire 1 Gb et un disque de 1 To a la capacité de 1000 Go. (Bon théoriquement, c’est 1024, mais on peut se dire que c’est 1000, c’est plus facile pour les calculs)

Plus concrètement, cela veut aussi dire que si on reçoit un courriel et que son contenu pèse 5 Mo (un courriel avec une photo) et que l’on dispose d’un Go de mémoire sur son disque dur, cela veut dire que l’on peut recevoir jusqu’à 200 courriels. Aussi simple que ça!

Un autre exemple assez concret qui intéresse tout le monde est la consommation de données cellulaire.

Vous vous êtes sûrement fait demander à maintes reprises par un vendeur de cellulaire si vous vouliez ajouter quelques Go de données à votre forfait cellulaire pour quelques dollars additionnels.

Dans ce cas-là, il faut savoir que ce n’est pas nécessaire d’en avoir une quantité importante pour subvenir à des besoins quotidiens du style «Aller voir sur Facebook les dernières nouvelles de francoischarron.com» ou encore «Aller consulter la météo avant de quitter le bureau».

Si on ne fait que surfer sur le web quelques minutes par jour, nul besoin d’avoir un forfait cellulaire de 10 Go!

En effet, lorsqu’on navigue sur le web, soit sur Facebook ou encore Instagram, on consomme environ 50 mégaoctets par heure. Il est évident que si on commence à regarder toutes les vidéos de minous que Grand-Maman Gertrude a postées, notre utilisation des données sera beaucoup élevée!

Combien pèse une vidéo Netflix et YouTube?

Voici le poids des fichiers diffusés sur les deux plus grandes plateformes diffusion de vidéos, de films et d’émissions de télé où les gens consomment le plus, soit Netflix et YouTube.

Un tableau comparatif entre Netflix et YouTube sur le nombre de Mo utilisé tout dépendamment de la définition choisie.

Comme on peut le constater, regarder une vidéo ou un film sur Netflix consomme un peu plus que sur YouTube lorsqu’on est en qualité haute ou standard. Quand on regarde en qualité 4K, on voit tout de suite que YouTube consomme beaucoup plus que Netflix!

Quel est le poids d’une vidéo sur Zoom et Skype?

Qu’en est-il des outils de télétravail. Combien les plateformes d’appels vidéo telles que Zoom et Skype consomment-elles de bande passante ou de données internet sur vos forfaits?

Un tableau comparatif entre Zoom et Skype sur le nombre de Mo utilisé tout dépendamment de la définition choisie et du temps de l’appel.

En regardant les tableaux, on peut constater que Zoom consomme beaucoup plus de données, que l’on soit sur un appareil mobile ou encore un ordinateur.

Une conclusion assez évidente à faire lorsqu’on regarde ces tableaux est que, plus la qualité du fichier est élevée, plus il consommera d’espace sur notre téléphone et/ou ordinateur.

À présent que le poids d’un fichier n’a plus de secret pour vous, parlons de la vitesse d’une connexion, qui, rappelons-le, se calcule en bit/s.

Qu’est-ce que la vitesse Internet?

Lorsqu’on parle de vitesse de réseau, on parle de la puissance du service offert par votre fournisseur de télécommunication que ce soit Bell, Vidéotron, Cogeco ou autre fournisseur indépendant.

Bien évidemment, plus les forfaits offrent de la haute vitesse, plus ils sont chers. Ce qui peut devenir assez dispendieux à la longue.

Mais rappelons-nous que c’est grâce à cette haute vitesse qu’on peut visionner des films et des séries télé en haute définition. Qu’est-ce qui plus frustrant que de regarder son émission de télé ou notre série préférée et soudainement, l’écran fige ou se pixélise?

Peut-être parce que notre connexion n’est pas assez efficace pour nos besoins.

Vous doutez que votre fournisseur livre la vitesse promise dans votre forfait? Il est possible de tester en ligne la vitesse de connexion de notre Internet.

Testez en ligne la vitesse de votre connexion Internet

Comment déterminer la vitesse dont on a besoin?

Selon l’usage que vous faites d’internet, vous avez besoin de plus ou moins de vitesse. Voici un tableau pour vous aider à définir vos besoins et cibler le bon forfait Internet.

Selon nos activités, le nombre de mégabits utilisés sera plus élevé ou moindre.

Bien sûr, la vitesse de notre connexion repose aussi sur le nombre d’appareils que l’on utilise.

Plus on utilise d’appareils en simultané, plus notre connexion par appareil ralentit.

Alors, si notre ordinateur, tablette, téléphone intelligent, console de jeu et téléviseur intelligent sont tous connectés en même temps sur notre routeur, il est certain que la vitesse disponible par appareil diminuera.

La définition a aussi un grand impact. Il y a 4 formats de définition: La définition standard (480p), 2 types de haute définition (720p et 1080p) ainsi que le 4K (2160p).

La lettre p dans chacune des expressions signifie balayage progressif, c’est-à-dire que l’image n’est pas entrelacée. Plus le nombre est élevé, plus la vidéo ou l’image sera claire et nette. On comprend donc qu’une image ou une vidéo diffusée en 4K sera beaucoup plus belle que si elle était diffusée en définition standard.

Voici un tableau des vitesses de connexion recommandées selon la plateforme sur laquelle on écoute nos films et séries télé:

Un tableau sur la vitesse de connexion recommandée selon la plateforme.

Calculez vos besoins en consommation simultanée totale, vous aurez ainsi l’info pour vous aider à magasiner votre forfait.

Vous aurez aussi compris, qu’une façon simple de réduire votre facture Internet est simplement de réduire la qualité de la résolution des vidéos que vous regardez. Portez attention au bas du lecteur vidéo, vous pouvez changer la résolution sur toutes les plateformes de diffusions vidéo.

On peut changer la qualité d’une vidéo sur YouTube en appuyant sur la roulette d’engrenage.

De plus, lorsqu’on parle de vitesse, on ne peut pas passer sous silence la connexion filaire et sans fil. C’est bien beau d’avoir un forfait rapide, encore faut-il bien distribuer l’internet dans la maison.

La différence principale entre les 2 moyens est sans aucun doute qu’un bon vieux fil sera plus stable et plus rapide qu’une connexion sans fil.

On en parle davantage dans la chronique suivante:

Comment optimiser et augmenter la vitesse de votre réseau Wi-Fi à la maison

Protéger sa connexion Internet, c’est important!

Sachez que si votre ordinateur, tablette, téléphone ou connexion Wi-Fi n’est pas bien protégée, il se pourrait que des fraudeurs ou des pirates puissent se connecter à distance, transformer votre ordi en zombie qui travaille pour eux et ainsi consommer de votre bande passante.

Il existe plusieurs antivirus afin de bloquer les malwares, adwares et cheval de Troie de ce monde.

Parmi les antivirus qu’on vous recommande, on y retrouve Kaspersky, Bitfender Internet Security et McAfee.

Beaucoup d’antivirus s’offrent à vous sur le marché des ordinateurs.

Pour en savoir plus nos choix d’antivirus et suites de protection de l’année en cours

Les meilleurs antivirus pour téléphone et tablette Android et iOS d’Apple

Une autre solution, qui permet de protéger davantage nos appareils électroniques est un VPN (Virtual Private Internet).

Non, il n’empêche pas notre ordinateur d’être infecté par un virus.

Cependant, il permet de chiffrer notre connexion Internet dans le but d’ajouter une couche de sécurité si quelqu’un intercepte nos données.

On peut consulter du contenu de partout ailleurs dans le monde en sautant les barrières géographiques, notamment en regardant du contenu de Netflix aux États-Unis.

Le catalogue de Netflix est nettement plus grand quand on a un VPN.

Comment regarder tout le contenu de Netflix dans le monde grâce à un VPN

Ce VPN protège la connexion Internet de nos appareils à plus petit prix

Magasiner son forfait Internet pour économiser

Voilà, j’espère que cette chronique aura éclairé vos lanternes concernant l’univers de la bande passante, des services de connexion Internet et des données.

Une fois que vous connaissez vos besoins, MAGASINEZ!

Pour vous aider à économiser, francosicharron.com vous propose 2 outils qui comparent pour vous les différentes offres. Un outil dans lequel vous entrez vos besoins en vitesse et quantité pour votre connexion Internet à la maison et aussi, déterminez vos besoins en cellulaire. En quelques secondes vous verrez les forfaits les moins chers apparaitre!

Comparateur de forfait Internet

Comparateur de forfait cellulaire

On espère que cette chronique aura réussi à démystifier ce qu’est la bande passante, vous aura aidé à déterminer vos véritables besoins en forfait Internet ou mobile et vous aidera aussi à réduire votre consommation.

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.