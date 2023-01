Des trouvailles pour votre maison, et des remises en argent pour vous!

Ce ne sont pas les soldes d’articles pour la maison qui manquent en ce moment: décorations, accessoires, art de la table, meubles, petits électros de cuisine, bricolage, vraiment, tout y est. Avant de vous lancer à la chasse aux trouvailles et aux rabais, n’oubliez pas de passer par le Club Boomerang pour vous inspirer, mais surtout pour économiser grâce aux nombreuses remises en argent offertes par les magasins les plus tendance que vous adorez.

Cette semaine, le Club Boomerang se concentre sur les sites web qui permettent aux Québécois de décorer et de meubler leur maison à prix raisonnable. L’Après-Noël, c’est la saison des liquidations, donc il faut en profiter.

Vous êtes à la recherche de remises en argent plus qu’intéressantes? Vous n’avez qu’à cliquer sur les liens des marchands présentés dans cette page pour les obtenir et être redirigés.

Pourquoi ne pas compléter votre décor avec des marques qui offrent des soldes sur les produits pour la maison qui s’additionnent aux remises en argent du Club Boomerang?

Des trouvailles déco à petits prix à La Maison Simons

Simons Maison a toujours de super trouvailles en ligne, mais ces temps-ci, en plus des remises en argent du Club Boomerang, il y a une tonne de soldes pour la maison.

Housse, couette, draps, coussins, accessoires, déco de salle de bain et même de la vaisselle!

Housses, tapis, nappes, cache-pots: ce ne sont pas les soldes qui manquent chez Simons.

L’incontournable Linen Chest, un abonné aux soldes

Linen Chest a des rabais jusqu’à 70% sur une foule d’articles pour toute la maison auxquels s’additionnent les remises en argent du Club Boomerang!

On trouve de tout pour la maison, vraiment tout: meuble, tapis, miroirs, éclairages, solutions d’organisation, de la déco, des habillages de fenêtre et surtout la plus belle sélection de produits dans le monde de l’art de la table!

Linen Chest propose ses plus bas prix sur une immense sélection d’articles de maison.

Boulair et Stokes, deux arrêts magasinages inévitables

Quiconque pense décoration maison doit avoir le réflexe de regarder du côté de Bouclair!

En ce début d’année, ils ont même des promos allant jusqu’à 70% auxquelles s’ajoute la remise en argent du Club.

Meubles, art mural, rideaux et stores, les rabais sont au rendez-vous chez Bouclair.

On peut meubler son salon, sa salle à diner et son bureau à partir des trouvailles sur leur site.

On retrouve non seulement une vaste sélection de stores et rideaux, mais aussi un rayon de l’éclairage incontournable à prix hyper abordables. Vous cherchez des coussins? Le site web de Bouclair est aussi votre destination!

Qui dit maison, dit cuisine et dit d’aller faire une visite sur le site web de Stokes. Les promos sur le site vont jusqu’à 75% auxquelles on ajoute évidemment les remises en argent du Club Boomerang.

Soldes sur les petits électros, la vaisselle, les articles de services: Stokes est au rendez-vous.

Stokes propose de petites électros en plus de tout pour cuisiner et dresser une table parfaite pour recevoir vos invités.

Amateur de thé et de café, vous trouverez tous les accessoires pour assouvir votre passion de boissons chaudes, sans compter la section Maison et décor de leur site web, qui permet de dénicher des trouvailles à prix surprenant.

Keurig et le Centre du rasoir: nécessaires pour le café

Parlant de café, le site de Keurig offre des remises en argent sur les cafetières et toutes leurs boissons.

Entre les rabais de Keurig et du Centre du Rasoir, il y a de quoi bien s’équiper pour le café.

L’incontournable, quand on parle de cafetières et de petits électros, est sans contredit le Centre du Rasoir.

Il s’agit d’un marchand membre du Club Boomerang qui vous offre la meilleure sélection de cafetières et appareils pour cuisiner.

En passant, les chasseurs de véritables aubaines voudront absolument découvrir la section des appareils réusinés et boîtes ouvertes!

Michael’s et AliExpress pour le bricolage et l’artisanat

L’artiste en vous pourra créer sur mesure plusieurs éléments de décoration en allant vous inspirer et vous équiper sur le site de Michael’s.

Des remises en argent de de bonnes aubaines sur vos projets créatifs vous attendent pour meubler les journées froides!

Les plus créatifs seront ravis des rabais et remises en argent offerts chez Michael’s et AliExpress.

Terminons avec un grand classique du web pour ceux à la recherche de petites trouvailles et de petits gadgets à super petit prix: AliExpress.

Comme son nom le laisse entendre, il s’agit d’une véritable caverne d’Alibaba de petits prix sur lesquels vous recevrez en plus des remises en argent fort généreuses du Club Boomerang!

Consultez la catégorie À la maison du Club Boomerang