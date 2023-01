Des milliers de comptes Norton piratés à cause d’une erreur trop répandue

Ce n’est jamais une bonne nouvelle quand on apprend que notre compagnie d’antivirus et/ou de gestionnaire de mots de passe s’est fait pirater…

C’est malheureusement ce qu’on a appris des milliers d’abonnés aux services de Norton LifeLock.

L’entreprise de cybersécurité avise les utilisateurs touchés après avoir remarqué des activités suspectes le 12 décembre 2022. On peut ainsi lire dans son message:

« En accédant à votre compte avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, le tiers non autorisé peut avoir vu votre prénom, votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse postale. »