Cette application facilite la vie des personnes dyslexiques

MYdys, c’est une application mobile française conçue pour aider les personnes qui vivent avec la dyslexie au quotidien. Elle offre différentes fonctionnalités pour aider la lecture de textes divers.

Tant pour les enfants que pour les adultes dyslexiques, MYdys offre des outils qui facilitent la lecture et la compréhension d’un texte, ce qui est le cheval de bataille des dyslexiques.

Sur l’application, on peut lire, traduire ou même écouter tous types de textes, et ce, de manière instantanée. Que ce soit un livre, un magazine, un menu au restaurant, des devoirs à l’école, la signalétique, etc.

Comment fonctionne l’app Mydys

Comment ça fonctionne? D’abord, on a qu’à prendre une photo du texte que l’on souhaite adapter. Ensuite, directement dans l’application, on sélectionne les paramètres que l’on veut et on profite d’une lecture facilitée.

Après avoir pris une photo d’un texte, l’application Mydys rend sa lecture plus facile pour les dyslexiques.

De nombreuses fonctionnalités sont offertes dans la version gratuite, en voici quelques-unes:

La personnalisation du texte

L’espacement des paragraphes et des mots

La mise en surbrillance des lettres et chiffres confusants

La synthèse vocale

La personnalisation de couleurs

La traduction du texte en 21 langues

L’offre gratuite nous permet de faire 30 scans par mois. Si on en veut davantage on doit débourser 2.99€ pour 600 scans par mois ou encore 5.99€ pour 10000 scans par mois.

Ce qui est pratique avec cette appli, c’est que comme on la télécharge sur notre appareil, que ce soit notre téléphone ou notre tablette, on peut l’utiliser peu importe où l’on est. Que ce soit au bureau, à la maison lors des devoirs des enfants, à la bibliothèque, etc.

Évidemment, on n’a pas besoin d’être dyslexique pour utiliser MYdys, on peut l’utiliser simplement pour faciliter la lecture sur tous types de supports contenant du texte.

On comprend vite pourquoi elle obtient de très bonnes notes sur l’App Store et qu’elle a été récompensé d’un prix Innovation Awards au CES 2023.

Présentement, elle est seulement disponible pour les appareils iOS, mais elle le sera en février 2023 également pour tous appareils Android.

Un outil simple et optimal à porter de mains, à utiliser à tout moment, peu importe où l’on se trouve!