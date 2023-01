Cette fonction de Google Maps vous permet de faire un saut dans le passé

Vous êtes curieux de savoir de quoi avait l’air votre rue il y a 15 ans? Vous vous demandez quel vieux restaurant a été remplacé par votre café préféré avant que vous emménagiez dans le quartier? Google Maps propose une ligne du temps pour reculer dans le passé et se balader dans les rues grâce à sa fonction Street View.

Vous vous êtes récemment obstiné avec votre ami parce que vous n’êtes pas d’accord sur le commerce qui se trouvait au coin de votre rue il y a 10 ans?

Vous êtes simplement curieux de vous promener virtuellement sur l’artère commerciale près de chez vous pour voir à quel point elle a changé depuis que vous y habitez?

Peu importe la raison, Google Maps nous permet de le faire grâce à une fonctionnalité de voyage dans le temps disponible via Street View, son service de navigation virtuelle.

Plus de 15 ans de prises de vue

Le service Google Street View a été lancé en 2007 aux États-Unis et est arrivé un peu plus tard au Canada, donc c’est certain que cette fonction est limitée aux périodes pour lesquelles Google dispose d’images Street View.

Pour plusieurs régions du Québec, ça a commencé aux alentours de 2009, donc c’est certain qu’on ne verra pas de vestiges lointains, mais ça demeure une fonctionnalité amusante à essayer.

Grâce à la fonction de retour en arrière, on peut voir à quel point ce coin de Montréal a changé avec les années.

En plus d’être amusant, c’est vraiment très facile à utiliser. Une fois qu’on est en mode Street View, on n’a qu’à cliquer sur l’icône en forme d’horloge en haut à gauche.

On verra alors apparaître une ligne du temps où tous les points représentent une photo capturée par leur caméra omnidirectionnelle. On n’a qu’à cliquer sur ceux-ci pour retourner dans le passé.

Où retrouver la fonction de retour dans le passé de Street View sur un ordinateur.

Sur un téléphone cellulaire, on clique plutôt sur Afficher plus de dates qui se trouve en bas complètement de notre écran, et on peut choisir parmi la même ligne du temps.

Où retrouver la fonction de retour dans le passé de Street View sur un téléphone.